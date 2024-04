Surpriză de proporții pentru Irinel Columbeanu. Fosta lui iubită l-a vizitat la azil. ”O să mai vină pe la mine”

De câteva luni bune, Irinel Columbeanu locuiește la azil. Noul stil de viață nu este deloc unul ușor pentru fostul milionar obișnuit cu luxul și opulența. Zilele trec foarte greu pentru Irinel, mai ales că persoanele care îl vizitează pot fi numărate pe degetele de la o mână.

Irinel Columbeanu, vizită surpriză din partea fostei sale iubite

Pentru Irinel Columbeanu, viața de altădată pare de domeniul trecutului. Fostul milionar nu se mai bucură de petrecerile exclusiviste și de femeile frumoase care roiau în jurul lui. Acum, acesta se află într-un azil, iar stilul său de viață s-a transformat radical.

De când a ajuns la azil, se pare că multe persoane au uitat de Irinel Columbeanu. Pe vremea când acesta nu avea nicio grijă financiară, prietenii îi erau mereu aproape. Acum, vizitele rare de la azil vorbesc de la sine.

Multă lume l-a uitat pe Irinel, însă, unele dintre fostele sale iubite se mai gândesc la el. Zilele acestea, Irinel a fost vizitat de nimeni alta decât fosta sa parteneră, Oana Cojocaru.

Oana și-a făcut timp să treacă pe la azil și a vrut să petreacă momente speciale alături de Irinel Columbeanu. Tânăra l-a scos pe fostul milionar la un restaurant de pe malul lacului și au povestit preț de o oră.

Oana Cojocaru și fostul milionar din Izvorani au fost împreună trei ani

Poate că nu multă lume își mai amintește, dar a fost și ea una mediatizată. Oana și Irinel au format un cuplu timp de trei ani de zile, iar diferența de 40 de ani dintre ei nu a fost deloc un impediment în relația lor.

Irinel Columbeanu s-a bucurat nespus de mult să o vadă pe Oana. În exclusivitate pentru , fostul milionar a declarat că s-a simțit foarte bine și că se vor mai vedea și pe viitor.

”Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine. A venit în vizită, la azil cu mașina ei și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac. Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună. Din câte știu, Oana o să mai vină pe la mine, nu are de ce să nu vină.”

În continuare, marea dorință a lui Irinel Columbeanu este să fie vizitat de către fiica lui, Irina. Aceasta locuiește alături de Monica Gabor în America și se pare că și-a anulat planurile de a-l mai vedea pe tatăl ei.

, dar, între timp, a intervenit altceva. Irinel Columbeanu este foarte trist de când a primit această veste, mai ales că nici el nu poate zbura în America din cauza indicațiilor primite de la medic.