Surpriză în cantonamentul Universității Craiova din Antalya. Eugen Neagoe, vizitat de un membru din staff-ul lui Edi Iordănescu. Foto

În pauza competițională de iarnă, oltenii s-au deplasat în Turcia pentru a pregăti următoarele confruntări din SuperLigă. În cantonamentul alb-albaștrilor, Eugen Neagoe a fost vizitat de Ionel Gane, fost coechipier cu tehnicianul formației din Bănie și antrenor secund al echipei naționale a României.

Surpriză în cantonamentul Universității Craiova. Eugen Neagoe a primit vizita lui Ionel Gane în Antalya

Eugen Neagoe a condus primele , unde vor petrece următoarele 10 zile. Tehnicianul alb-albaștrilor a avut parte de o surpriză în a doua zi petrecută în Turcia, fiind vizitat de Ionel Gane.

„Geană” și antrenorul secund al echipei naționale a României au împărțit vestiarul în Bănie între 1988 și 1992. Ionel Gane a fost prezent la antrenamentele conduse de bunul său prieten și i-a urat succes pe banca Universității Craiova, formație cu care a semnat un contract valabil până în 2024.

„Vizită plăcută în cantonamentul Științei. Ionel „Jerry” Gane a fost prezent la antrenament, profitând de ocazie pentru a-i ura mult succes lui Eugen Neagoe, fostul său coleg de la Universitatea Craiova și prietenul său de o viață, pe banca tehnică formației noastre.

Actualul antrenor secund al Echipei Naționale a apărat culorile Universităţii Craiova în 115 meciuri, marcând 31 de goluri. A antrenat „Campioana unei Mari Iubiri” în sezonul 2014-2015”, au transmis oltenii pe pagina oficială de Facebook a Universității Craiova.

Pavel Badea a insistat pentru numirea lui Eugen Neagoe la Universitatea Craiova: „„De șase luni l-am tot propus”

Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că a pe banca alb-albaștrilor. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova a spus că are încredere în „Geană”, fostul său coleg de la formația din Bănie.

„De șase luni l-am tot propus, l-am propus înaintea lui Balint, Rădoi. Până la urmă a venit și rândul lui, am fost insistent să pot spune așa. Recunosc că sunt subiectiv pentru că am jucat cu el, l-am cunoscut și ca antrenor, deci am încredere în el ca antrenor, ăsta este motivul pentru care l-am propus”, a declarat Pavel Badea.

Fostul mare jucător al oltenilor are cuvinte de laudă la adresa tehnicianului alb-albaștrilor, despre care spune că este un profesionist care este apreciat în Craiova. Acesta a declarat că își dorește ca formația finanțată de Mihai Rotaru să aibă un joc spectaculos cu Eugen Neagoe pe banca tehnică.

„Este un profesionist și cred că are aprecieri la Craiova, pentru că este aici din regiunea noastră și a jucat la echipă, a câștigat campionatul și cupa. Merită să aibe și el o șansă. Eu sper să joace mult mai spectaculos, pentru că în general sunt mai pretențioși craiovenii, își doresc și un spectacol agreabil pe lângă un rezultat bun”, a mărturisit fostul mare jucător al formației din Bănie.

