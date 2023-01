Omul care a insistat pentru numirea lui Eugen Neagoe la Universitatea Craiova: „De şase luni l-am tot propus!”. Exclusiv

Eugen Neagoe a preluta banca tehnică a Universității Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi, iar tehnician al . Pavel Badea a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre numirea lui „Geană” la formația finanțată de Mihai Rotaru.

Pavel Badea a insistat pentru numirea lui Eugen Neagoe la Universitatea Craiova: „De șase luni l-am tot propus”

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova a mărturisit că l-a propus în repetate rânduri pe Eugen Neagoe la Universitatea Craiova. Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că are încredere în fostul tehnician al „șepcilor roșii”.

„De șase luni l-am tot propus, l-am propus înaintea lui Balint, Rădoi. Până la urmă a venit și rândul lui, am fost insistent să pot spune așa. Recunosc că sunt subiectiv pentru că am jucat cu el, l-am cunoscut și ca antrenor, deci am încredere în el ca antrenor, ăsta este motivul pentru care l-am propus”, a declarat Pavel Badea.

Eugen Neagoe este oltean get-beget și de-a lungul carierei sale de jucător a evoluat pentru Universitatea Craiova și Electroputere. Pavel Badea speră ca oltenii să aibă rezultate și să aibă un joc spectaculos, după numirea fostului său coleg din Bănie.

„Este un profesionist și cred că are aprecieri la Craiova, pentru că este aici din regiunea noastră și a jucat la echipă, a câștigat campionatul și cupa. Merită să aibe și el o șansă. Eu sper să joace mult mai spectaculos, pentru că în general sunt mai pretențioși craiovenii, își doresc și un spectacol agreabil pe lângă un rezultat bun”, a spus fostul mare jucător.

Pavel Badea, impresionat de Eugen Neagoe: „Arată cât de mult și-a dorit să vină la această echipă, ceea ce este o bilă albă pentru el”

Clujenii nu au vrut ca Eugen Neagoe să părăsească U Cluj în această iarnă, astfel tehnicianul de 55 de și-a reziliat unilateral contractul. Pavel Badea a declarat că „Geană” și-a dorit mult să ajungă pe banca tehnică a Universității Craiova.

„Este o decizie pe care el a luat-o din prisma faptului că a jucat la echipă și nu avea cum să refuze această ofertă. Era sub contract cu Universitatea Cluj, iar pentru că a renunțat la Cluj și a venit la Universitatea Craiova arată cât de mult și-a dorit să vină la această echipă, ceea ce este o bilă albă pentru el.

După Sorin Cârțu ar fi antrenorul care a câștigat cu Universitatea Craiova atât cupa, cât și campionatul. Ar fi grozav să reușească acest lucru, pentru că îmi doresc de foarte mult timp să câștigăm campionatul. Deși am fost aproape de foarte multe ori, nu am reușit niciodată”, a declarat directorul CS Universitatea Craiova.

„A jucat aici și știe atmosfera, are cinci, șase jucători pe care i-a antrenat”

Pavel Badea consideră ca Eugen Neagoe are un avantaj față de antrenorii din ultimii ani ai . Acesta a declarat că „Geană” îi cunoaște pe majoritatea oamenilor din club, iar în lotul oltenilor se regăsesc jucători cu care a lucrat.

„Are mai multe atuuri (n.r. Eugen Neagoe), gândește-te că dincolo de faptul că a jucat aici și știe atmosfera, are cinci, șase jucători pe care i-a antrenat. Are doctorii, maseurii și prieteni în club dintre care foști colegi, deci sunt oamenii care îl cunosc pe Neagoe și ei îi cunoaște pe cei cu care lucrează.

Sunt mari avantaje față de unul pe care l-ai aduce și care nu ar avea cunoștiințele ce vizează pretențiile, atmosfera din club și ceea ce așteaptă oamenii de la ei. Este un atuu pentru un antrenor care vine într-un grup pe care îl cunoaște bine, nu extraordinar”, a mărturisit Pavel Badea.

Pavel Badea, amintiri cu Eugen Neagoe: „Era un fotbalist foarte bătăios, agresiv și avea răutatea unui oltean ce dorea să facă marea performanță

Antrenorul formației din Bănie și directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova au câștigat titlul și Cupa României în 1991. Pavel Badea a declarat că în exclusivitate pentru FANATIK că Eugen Neagoe era un jucător ambițios, care avea sete de performanță.

„Îmi aduc aminte de Eugen din perioada în care era jucator, pentru că era un fotbalist foarte bătăios, agresiv și care avea duritatea, răutatea unui oltean ce dorea să facă marea performanță. Este ceea ce îmi doresc de la el și ca antrenor la Universitatea Craiova.

Eu cred că principalul obiectiv este de a se califica în primele șase, după aceea se poate vorbi despre un obiectiv important. Dintre obiectivele pe care l-am avut acesta a mai rămas în picioare, celelalte au fost ratate de ceilalți antrenori”, a declarat Pavel Badea.