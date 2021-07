Surpriză în finala Survivor Grecia. Cine a câștigat marele premiu de 100.000 de euro: „N-am cuvinte să pot descrie ce simt”

Surpriză în finala Survivor Grecia. Marele câștigător este Sakis Katsoulis, concurent al echipei Roșii. Jucătorul de fotbal grec a plecat acasă cu trofeul și cu marele premiu de 100.000 de euro.

Sakis a fost desemnat în finala care a avut loc luni seara, aflându-se cel mai sus în clasamentul publicului. Sportivul l-a învins pe Ilias Bogdanos.

Sakis Katsoulis a câștigat în fața lui Ilias, celălalt finalist al acestui sezon. Sakis și ceilalți colegi rămași în echipă s-au luptat alături de Faimoși la Survivor România, de două ori.

Sportivul a reușit să-l învingă de două ori pe Andrei Dascălu pe traseu, însă a pierdut un punct în fața lui Marius Crăciun de la Războinici.

Deși a făcut parte din , Sakis a format în trecut un cuplu cu Marialena, concurenta din echipa adversă de la varianta elenă a show-ului.

Cei doi s-au reîntâlnit la Survivor Grecia anul acesta și sunt din nou împreună. „Vă mulțumesc din adâncul inimii mele pentru acest premiu minunat. Chiar dacă adevăratul premiu a fost tot ceea ce am trăit aici, la Survivor.

Vă sunt recunoscător pentru iubirea pe care mi-ați arătat-o, nu am cuvinte să pot descrie ceea ce simt. Am atâtea să vă spun, dar au trecut doar câteva secunde de când am cucerit trofeul…

Mă simt minunat. Sunt fericit și asta doar datorită vouă, vă mulțumesc foarte mult”, a transmis Sakis după ce a aflat că este marele câștigător, potrivit

Sakis se ocupă cu afacerile în acest moment și are de gând să investească banii câștigați în companiile pe care le deține, din moment ce au fost afectate de criza provocată de pandemia de coronavirus.

Sakis este un fost jucător de fotbal profesionist și a evoluat ca portar la mai multe echipe ale primei ligi din Grecia: Olympiakos Lioson, Panayialions, Apollon Smyni sau Kallithea.

Marialena și Sakis au format un cuplu timp de doi ani și s-au despărțit cu patru luni înainte de competiție. Tânăra a fost șocată să-l vadă pe fostul ei partener la Survivor, în echipa adversă, iar acum sunt din nou împreună.

Sakis a venit în competiție la finalul lunii februarie, la mai bine de două luni de la debutul acestui sezon.