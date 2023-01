Surpriză în testamentul legendarului Pele! Cine a primit dreptul la o parte din averea sa

Pe 29 decembrie, , din cauza cancerului de colon, intrând cu adevărat în legendă. Brazilianul a strălucit pe terenul de fotbal, însă .

Pele a avut o fiica dintr-o aventură cu menajera Anizia Machado în 1963. Fostul mare fotbalist nu a vrut însă să o recunoasă pe Sandra Regina Machado.

Aceasta n-a renunțat însă. Și, după ce a câștigat o acțiune în instanță, a fost recunoscută oficial drept fiica marelui Pele. Mai mult, după ce, în 1996, probele ADN au demonstrat că este fiica sa legitimă, ea a adoptat numele de Nascimento.

Sandra Nascimento a scris ulterior o carte despre cum s-a simțit să nu fie recunoscută de propriul tată. Al cărei titlu a fost „Fiica pe care Regele nu a dorit-o”. Ea avea să moară în 2006, după un cancer la sân, cu regretul că tatăl său nu a recunoscut-o.

prin intermediul testamentului. În care Sandra este menționată alături de ceilalți copii ai săi.

