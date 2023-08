Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Nordsjaelland. Ce decizii a luat Charalambous

Antrenorul vicecampioanei României a decis să nu înceapă cu Andrea Compagno, ținându-l pe atacantul italian doar pe banca de rezerve, în timp ce Florinel Coman și Octavian Popescu vor fi ambii pe teren.

Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Nordsjaelland

mai multe schimbări în echipa de start a , utilizându-l pe Florinel Coman pe postul de vârf.

Mai mult decât atât, Ovidiu Popescu va fi titular, după ce a făcut un meci bun în tur, atunci când a fost nevoit să-l înlocuiască pe Adrian Șut, accidentat chiar la încălzirea dinaintea meciului.

Cum arată echipa FCSB-ului pentru meciul cu Nordsjaelland:

FCSB : Târnovanu – Pantea, Dawa, Chiricheș, Radunovic – Djokovic, Șut, Ov. Popescu – Olaru – Oct. Popescu, Fl. Coman. Rezerve : Vlad, Panțîru, Haruț, Compagno, Miculescu, Gogescu, Lixandru, V. Gheorghe, Băluță, Cordea. Antrenor : Elias Charalambous

Andrea Compagno, reacție nervoasă după ce a fost schimbat în tur

pentru meciul retur cu Nordsjaelland, iar atacantul italian a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost schimbat în minutul 60 al confruntării cu danezii de pe stadionul din Ghencea.

Atunci, atacantul italian a început să râdă nervos când a văzut că este schimbat cu Vali Gheorghe, într-un moment în care danezii tocmai rămăseseră în zece oameni.

Mai mult decât atât, nervii lui Compagno au continuat, iar acesta a lovit mai multe sticle din jurul băncii de rezervă, dar și scaunul pe care s-a așezat ulterior, nefiind consolat de niciun coleg în tot acest timp.

La finalul meciului, Andrea Compagno s-a abținut în a face comentarii pe tema schimbării sale: „„Nu trebuie să vorbesc despre asta, vorbim despre echipă. E echilibru, trebuie să obținem calificarea acolo.

Cred că am jucat bine, am avut ocazii, dar din păcate nu am obținut un rezultat bun. Puteam să avem un penalty, dar nu e VAR, e mai greu pentru arbitri”.

