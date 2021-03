Survivor România 2021 Live Video. Episodul de duminică, 21 martie

Doar câteva ore ne mai despart de startul unui nou episod al celui mai dur și intens reality-show difuzat vreodată pe micul ecran. Probabil ți-ai dat seama deja că vorbim despre Survivor România 2021, competiția în care Faimoșii și Războinicii dau tot ce au mai bun pentru a rezista cât mai mult în jungla din Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După înfrângerea usturătoare suferită în primul joc de imunitate al săptămânii, echipa Roșie s-a ținut de cuvânt și s-a bucurat din nou de un Consiliu liniștit. Și asta nu e tot.

Pentru prima dată de la startul sezonului, avem nu unul, ci doi Războinici propuși spre eliminare. Este vorba despre Albert, aflat la cea de-a treia nominalizare și, surprinzător sau nu, Sorin, care a avut parte de o săptămână dezastruoasă pe traseu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Survivor România 2021. Competiția se încinge. Urmărește live episodul de duminică, 21 martie

„Mă așteptam, unii colegi votează din punct de vedere social, alții sportiv. E a treia săptămână de nominalizări, nu vreau să renunț.

Am scopul bine definit, sunt gata să lupt. Vom vedea ce va fi, pentru că am văzut că doar publicul decide cine pleacă.

ADVERTISEMENT

Mă las pe mâna publicului, am nevoie de susținerea lor să ajung mai departe. Doar cu ajutorul lor se poate întâmpla asta”, a spus Albert în momentul în care a aflat rezultatul votului.

Cât despre colegul său, chiar dacă nu i-a picat deloc bine această situație, a ținut să sublinieze că nu este supărat pe cei patru coechipieri care l-au propus spre eliminare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am avut o săptămână slabă, lăsând la o parte accidentările mele, am intrat pe traseu cu frică. La final nu am avut concentrarea pe care am crezut că o am.

Nu sunt supărat pe colegii care m-au votat. Sper să fie o motivare și să-mi revin la ce am fost și mai bine, pentru că îmi doresc să ajung în finală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce e mai greu a trecut, acomodarea a fost demult, psihic sunt foarte bine și îmi doresc să ajung cât mai departe”, a declarat Sorin.

Moroșanu și Starlin, la un pas de bătaie

Până la verdictul publicului, ne așteaptă încă un joc în care miza este uriașă pentru ambele echipe. În aceste condiții, nu e de mirare că asistăm la conflicte precum cel dintre Moroșanu și Starlin.

ADVERTISEMENT

Aceștia își pierd cumpătul și se pare că ajung la un pas de bătaie. În plus, luptătorul este scos din sărite și de acuzațiile lui Zanni, care nu pare dispus să-l menajeze deloc, în ciuda victoriei obținute în jocul de imunitate.