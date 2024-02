Rapid a trecut peste înfrângerea cu Poli Iași și , în etapa a 28-a din SuperLiga. Giuleștenii au profitat de erorile din defensiva arădenilor și s-au apropiat la 7 puncte de liderul FCSB, care are un meci în minus.

Două erori uriașe ale oaspeților în Rapid – UTA Arad 4-1

după o eroare uriașă a Alexandru Benga. Fundașul central al arădenilor i-a pasat direct atacantului de la Rapid. Rrahmani i-a pasat lui Djokovic care a ratat.

Mingea i-a revenit lui Albion Rrahmani care a taxat eroarea din defensiva „Bătrânei Doamne”. , a dublat avantajul după un sfert de oră. Arădenii au revenit înainte de pauză prin golul lui Micovschi.

Prima parte a reprizei secunde le-a aparținut celor de la UTA Arad, care au fost aproape în mai multe rânduri să restabilească egalitatea. Meciul s-a stins după o nouă eroare uriașă în tabăra oaspete.

Omondi a greșit, iar Funsho Bamgboye i-a pasat decisiv lui Rrahmani care a făcut „dubla”. Cireașa de pe tort a fost execuția magistrală a lui Borisav Burmaz din prelungiri.

Suspiciuni în direct după Rapid – UTA Arad 4-1: „Cam multe greșeli ciudate. Nu vreau să-mi dau cu presupusul”

Helmuth Duckadam și Ion Crăciunescu au analizat meciul și au ridicat suspiciuni după cele două greșeli ușoare ale UTA-ei. „Când ai doi jucători care… Cel puțin la golul trei nu am înțeles nimic.

Nu vreau să-mi dau cu presupusul sau… Mă refer la Benga și Omondi, care au dat pasele de gol. Niciun coechipier al lui Rrahmani nu putea să dea o pasă atât de bună. Cam multe greșeli ciudate”, a spus Helmuth Duckadam, la .

Ion Crăciunescu a mers în aceeași notă și a spus că astfel de greșeli nu apar nici în meciurile din ligile inferioare. ”Și pentru mine sunt niște greșeli ciudate. Asemenea greșeli nu vezi decât la jucătorii ăia de pe la județ”, a completat Ion Crăciunescu.

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că se teme de „omenie” la meciul Rapid – UTA Arad. Patronul de la FCSB a adus acuzații și după victoria giuleștenilor de pe teren propriu, scor 2-0 cu Hermannstadt.

„Habar nu am, nici nu știu. Mi-au spus și mie omenie, am leșinat de râs că prima dată am auzit cuvântul ăsta. Când am auzit omenie am zis bă voi sunteți nebuni, nu mai există așa ceva. Îi cunosc pe patronii ăia de acolo, vor să intre și ei și zice: «Patronii, dar ceilalți doi».

Nu se poate, păi oamenii au bani în meseria lor și demnitate. Du-te domne, omenie. Eu am spus că o să piardă cu Craiova și cu noi șase puncte și la UTA nu se știe, păi la UTA e omenie zice. Cu UTA zice «cică o să vezi omenia», du-te mă că nu mai există așa ceva.

Nu mai vreau, eu spun ce îmi spun alții mie, dar pe cuvânt că nu cred așa ceva. Mie cuvântul ăsta mi-a plăcut, omenie. Nu mai există aranjamente, v-am spus și vouă că poate vă place omenia. Lăsă domne că o să vezi și la UTA omenie”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.