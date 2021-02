Susținere de lux pentru Dennis Man după transferul la Parma. Ce legende îl urmăresc pe atacantul român

Dennis Man are parte de susținere de lux dupătransferul realizat la Parma. Legende ale fotbalului precum Rivaldo sau Dimitar Berbatov îl urmăresc pe atacantul român și îl sfătuiesc pe acesta în legătură cu viitorul din cariera de fotbalist.

Rivaldo a urmărit campionatul intern în perioada în care fiul său, Rivaldinho, evolua la Viitorul și s-a interesat de progresul jucătorilor români.

Dimitar Bebatov este un alt fotbalist cunoscut care provine din Balcani și s-a impus în fotbalul European, devenind goalgeter la Manchester United în Premier League.

Dimitar Bebratov are cuvinte de încurajare pentru Dennis Man și îi oferă acestuia sfaturi prețioase, din experiențele pe care le-a avut în cariera sa: “Îl felicit pe Dennis Man pentru transferul record la Parma. A te muta din ligile din Balcani în Italia este o provocare uriașă pentru un jucător tânăr, chiar și pentru unul de talentul lui Man. Știu că este așa, fiindcă și eu am trecut prin asta când am plecat de la ȚSKA Sofia la Bayer Leverkusen în 2001. S-au schimbat multe în fotbal în ultimii 20 de ani, însă diferența dintre unele ligi europene a rămas semnificativă.

Sfatul meu pentru Man este să rămână puternic. S-ar putea să-i fie dificil în primele luni, atunci când îți cunoști noii coechipieri, înțelegi clubul și cultura diferită, însă el trebuie să-și amintească mereu că realizările sale sunt cele care i-au oferit această oportunitate. Dennis trebuie să fie răbdător, să se antreneze serios și să fie dornic să învețe de la ceilalți jucători din jurul său, care îl vor ajuta să-și îndeplinească potențialul.

Dacă i se va face dor de casă, trebuie să nu fie tentat să se întoarcă acasă. Fotbalul din România este mult în urma celui din ligile mari europene, așa că a juca în Italia este o oportunitate fantastică. Aș spune același lucruri pentru orice membru al acestei generații de tineri jucători români care încearcă să crească afară. Ar trebui să-și mențină motivația, să fie ambițioși și dornici să aibă realizări în ligile puternice”, a declarat Dimitar Berbatov.

Rivaldo nu este surprins de saltul făcut în carieră de Man

“Transferul lui Dennis Man nu reprezintă o surpriză pentru mine. Din vremea în care Rivaldinho juca în România am văzut că multe cluburi își dezvoltă foarte bine jucătorii din academii.

Această dezvoltare generează astfel de transferuri ale tinerilor talentați și sunt sigur că acest lucru va continua. Fotbalul din România se dezvoltă rapid, an după an, mulțumită acestei abordări prin care academiile promovează noi jucători.

Unii dintre ei ajung în ligi europene precum cele din Italia sau Spania și acolo pot învăța și se pot dezvolta și mai mult, așa că eu cred că în 4-5 ani ar putea ajunge să joace și la Cupa Mondială, unde ar putea avea evoluții bune”, a declarat fostul campion mondial.

