Șut, fără dubii după penalty-ul scos în Farul – FCSB: “Da, m-a lovit!”

. În partida de la Ovidiu, Darius Olaru a fost unicul marcator al duelului. Căpitanul “roș-albaștrilor” a înscris golul de la 11 metri, după un contact în careu făcut de Băluță asupra lui Șut. Formația lui Charalambous a obținut alte 3 puncte importante în SuperLiga și sunt în continuare lideri după 9 etape. .

Roș-albaștrii, după penalty-ul acordat pentru FCSB

Adrian Șut este protagonistul celei mai importante faze din duelul FCSB – Farul Constanța, scor 1-0. Mijlocașul “roș-albaștrilor” a avut parte de un contact în careul advers cu Tudor Băluță. Acest lucru a dus la un penalty, pe care Darius Olaru l-a transformat și a stabilit scorul final de pe tabelă.

“A fost o lovitură în careu, un contact, cred că s-a și auzit. Nu știu dacă am decis eu meciul, cred că Olaru l-a decis pentru că a marcat. Nu știu să vă zic exact dacă a fost penalty. Eu pot doar să zic că a fost contact. Da, m-a lovit!

O partidă dificilă, nu am reușit să ne facem jocul, dar am reușit să câștigăm ca o echipă mare. Mă bucur că sunt apreciat pentru munca pe are o fac pe teren. E important să fiu și motivat, dar trebuie să stau cu picioarele pe pământ.

O să fie trei meciuri în deplasarea, toate vor fi dificile. Nu contează cu cine jucăm, noi suntem FCSB și trebuie să câștigăm. Cred că ne-am maturizat, suntem o echipă foarte bună. Avem caractere în echipă și jucători care fac diferența.”, a declarat Adrian Șut.

Reacția lui Darius Olaru după Farul – FCSB 0-1. “Savurăm această victorie”

Darius Olaru a vorbit despre victoria pe care FCSB o savurează, după un 1-0 cu Farul: “O partidă importantă pentru noi, pentru că știm cum am pierdut campionatul anul trecut. Mă bucur că am ajutat echipa. Primul executant era Andrea (n.r. Compagno), iar eu eram următorul desemnat să bat. Savurăm această victorie, iar de mâine ne gândim că avem un meci important peste câteva zile, la Sibiu.

Un program greu, așa a fost atunci, ne bucuram pentru Conference League. Acum va veni meciul și trebuie să fim pregătiți să obținem o nouă victorie. A fost acel meci la UTA și atunci am pierdut trei puncte importante. Eu continui să-mi fac treaba la fel și să-mi ajut echipa în continuare.”

Florinel Coman: “Astrele sunt aliniate”

Florinel Coman susține că partida cu Farul a fost una destul de grea. Atacantul de la FCSB este încrezător că “roș-albaștrii” vor putea câștiga campionatul: “Un meci greu cu echipa campioană, pe un teren unde se câștigă greu. Ne bucurăm că am reușit să practicăm un fotbal ok și am ieșit învingători. Nu mă simt răzbunat, e un meci de campionat, drumul e lung. Știam că ne așteaptă un meci greu, dar am venit pregătiți și important e că nu am primit gol.

Nu am văzut (n.r. faza penalty-ului), era un adversar în fața mea, dar am văzut pe tabelă că s-a verificat. Sperăm ca Olaru să o țină tot așa, e un superfotbalist și ne bucurăm că îl avem cu noi. Avem o deplasare la Hermannstadt, un meci foarte dificil. Ne așteaptă un meci greu, mai ales că este în deplasare. Apoi mergem la Sepsi, un alt meci greu, dar sperăm să ieșim învingători din toate partidele.

Sincer, astrele par aliniate, dar trebuie să rămânem la fel, concentrați, pentru că trebuie să ne facem jocul și să câștigăm, indiferent că jucăm cu echipa campioană sau cu o echipă din subsolul clasamentului.”