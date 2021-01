Tabăra care produce ruptura în PNL. “Dacă-l împăiem pe Orban, rezolvăm totul? Devansarea Congresului nu e oportună”

Atacurile unor liberali de frunte la adresa președintelui PNL, Ludovic Orban, arată constituirea primei tabere dintre cele care se vor înfrunta la Congresul partidului programat pentru luna iunie, tabăra nemulțumiților în urma negocierilor de la formarea guvernului Cîțu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul lider al senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a apreciat că declarațiile „tari” care-l vizează pe Orban reprezintă o poziționare a unor lideri de filiale din Ardeal, nemulțumiți de actualul președinte, poziționare ce va fi urmată de constituirea altor grupări care vor concura la Congres.

Senatorul susține că este greu de devansat Congresul, așa cum cer contestatarii lui Orban, în condițiile în care alegerea noii conduceri la nivel național trebuie precedată de alegeri în filiale, iar pentru organizarea unui congres online nu există o procedură statutară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Contestatarii lui Orban, în principal liberalii ardeleni

„Declarațiile lui Rareș Bogdan nu sunt o noutate pentru cine urmărește ce se întâmplă în PNL. Oamenii se poziționează în vederea Congresului. Este o altă tabără, singura tabără compactă deocamdată, în care sunt Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Florin Roman și câțiva lideri de organizații din Ardeal (…) Este normal ca cei Rareș Bogdan și Sighiartău să se exprime, sunt liderii unei stări de lucruri în partid”, a declarat, pentru FANATIK, senatorul Daniel Fenechiu.

Acesta crede că, pe măsură ce se va apropia Congresul, vor apărea și alte tabere, fiecare cu susținătorii săi. El a admis că negocierile pentru constituirea guvernului Cîțu au nemulțumit o parte dintre liberali.

ADVERTISEMENT

„Negocierea nu a fost foarte fericită pentru PNL, dar așa se întâmplă când la masa negocierilor sunt mai multe părți. USR și UDMR au exploatat la maximum prioritatea noastră să-l facem pe Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților. El a cedat, iar cât a pierdut sau cât a câștigat partidul rămâne de văzut. Eu cred că important este ce facem noi cu structura negociată”, crede liberalul.

Daniel Fenechiu nu crede în varianta unui congres online

Pe de altă parte, Fenechiu nu crede că înlăturarea înainte de Congres a lui Orban de la conducerea partidului ar rezolva integral problemele PNL. „Dacă-l împăiem pe Orban, rezolvăm totul?”, se întreabă liberalul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El s-a pronunțat pentru organizarea Congresului la termenul stabilit, în luna iunie, spunând că devansarea acestuia „nu este foarte oportună”. Astfel, alegerile din partid ar trebui făcute de jos în sus, începând cu filialele și continuând cu organizațiile județene, înainte ca delegații naționali să fie convocați la Congres. În plus, actuala situațiew epidemiologică ar impune un format online al Congresului, format pentru care nu există procedură.

Rareș Bogdan: „Lui Ludovic Orban i s-a umflat capul”

Tonul contestării lui Ludovic Orban a fost dat ieri de către prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, care i-a imputat fostului premier modul discreționar în care conduce partidul și faptul că nu a demisionat după pierderea alegerilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul sau stricat la cap.

Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate.

ADVERTISEMENT

Să ne înțelegem. El nu e un om rău. El e un premier care a fost bun într-o perioadă înfiorătoare pentru România. Eu îi contest modul în care a condus și modul în care a fost discreționar în decizii. El nu a consultat partidul când a vorbit despre un ministru. A venit cu o listă pe care a supus-o votului”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Robert Sighiartău: „Partidul a fost condus discreționar”

Seria criticilor a fost continuată astăzi de către secretarul general Robert Sighiartău.

ADVERTISEMENT

”Au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban, cu privire la gestionarea pandemiei și nu numai, dar cel mai mult mă deranjează faptul că am fost puși de multe ori alături de PSD prin comportamentul pe care l-au avut unii colegi de-ai mei în guvernare și prin felul în care au fost promovați anumiți oameni în funcții publice.

Oamenii nu au fost filtrați de o comisie de specialitate, cum zice statutul, nu au fost votați în BPN de colegii noștri. În ultimul an, partidul a fost condus discreționar de președintele partidului. La momentul acela am spus că nu e cazul să deschidem subiectul, pentru că aveam alegeri și din motive tactice am tăcut”, a declarat Sighiartău la Digi24.