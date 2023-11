Țălnar, contrat de Andone la sărbătoarea lui Dinamo: „Jos pălăria pentru ce a făcut Steaua!”

, deținătoarea trofeului la acea vreme. „Alb-roșii” câștigau cu 3-0 la București și chiar dacă au pierdut cu 3-2 mergeau mai departe pe 2 noiembrie 1983 și jucau împotriva lui Liverpool, formație care a și câștigat competiția în acel an.

Ioan Andone, despre aniversarea celor de la Dinamo

La FANATIK SUPERLIGA, Ioan Andone a vorbit despre aniversarea pe care foștii dinamoviști au sărbătorit-o cu ocazia împlinirii celor 40 de ani de la calificarea în semifinalele Ligii Campionilor: “Cu emoții puțin. Eu am întârziat, pentru că am făcut o oră cu taxiul până acolo, am prins trafic în București. Noi ne-am mai văzut la niște meciuri ale lui Dinamo în Divizia B.

A fost frumos, pentru că ne-am adus aminte de meci, mai povestești. Am avut noroc la ce echipă avea Hamburg pe vremea aceea. Să o batem cu 3-0 la București și ce emoții am avut retur, când eram conduși cu 3-0. Mă rog, amintiri frumoase așa când te întâlnești, ai ce povesti.

Din lotul de atunci, ieri am fost 10. Au venit și pe lângă, Lupescu, Dănciulescu, Prunea, mai mulți. Gigi nu a venit, pentru că nu se simte prea bine. Rednic nu a venit, pentru că are meci. A venit și Cristi (n.r. Borcea), să vadă și el, pentru că am rămas prieteni. A fost multă lume și m-a bucurat inițiativa. A fost și Virgil Ianțu. Când l-am văzut, am zis ce caută Politehnica Timișoara. El are o prietenie foarte bună cu Florin Cheran, el l-a invitat.

O să ne mai întâlnim și la anul. E păcat să nu ne întâlnim așa an de an. Foarte greu ținem legătura, pentru că unul e într-o parte, altul în altă parte și tot așa. Dar, ne-am mai văzut la meciurile lui Dinamo și asta a fost în regulă”.

Țălnar, contrat de Andone la sărbătoarea lui Dinamo

Cornel Țălnar susține că eliminarea lui Hamburg a fost cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. La FANATIK SUPERLIGA, . Fostul dinamovist susține că Steaua a obținut cea mai mare performanță, atunci când a câștigat trofeul Champions League.

“Performanța este că am ajuns până în semifinală, ne-a învins Liverpool care a și câștigat, mai aveam un pas. Dar ce a făcut Steaua, indiferent că au avut un parcurs mai ușor, au câștigat trofeul. Uite, noi nu am făcut asta.

Eu am prins două semifinale, cu Liverpool și una cu Anderlecht la Cupa Cupelor. Dar aceea este cea mai bună performanță din istoria lui Dinamo. A fost Cupă, Campionat și semifinală de Liga Campionilor.

Dar când ești, cum a fost Steaua care a câștigat Cupa Campionilor, jos pălăria. A venit revoluția, a fost bine pentru toți românii, pentru că au putut pleca. Am pierdut noi cu Anderlecht pe prostiile noastre, pentru că trebuia să jucăm finala. În anul cu revoluția, dacă nu plecau jucători, eu cred că făceam pasul și jucam o finală, cu generația aia care era”, a spus Ioan Andone.

Ioan Andone, despre Dinamo și despre performanța cu Hamburg