Tânăra mamă din Babadag, găsită moartă în casă, ar fi fost ucisă. Ce i-a găsit soțul în telefon

Mădălina, o tânără mamă din Babadag, în vârstă de 24 de ani, găsită moartă în casă, a lăsat în urma sa un mister. În timp ce autoritățile susțin că aceasta s-a sinucis, familia, dimpotrivă, crede că i-a fost luată viața.

Continuă acheta în cazul mamei din Babadag, găsită moartă în casă. Familia crede că a fost ucisă

Soțul Mădălinei a declarat că deoarece i-a găsit în telefon mesaje de amenințare, din partea unui bărbat și a unei femei.

Totodată, prin casă erau urme de sânge, iar femeia nu mai avea la gât un laț, dar nici verigheta și inelul de logodnă pe deget.

”La ora 17 m-a sunat o mătușă de a mea și mi-a spus. (…) M-am dus la capelă, am stat cu ea acolo aproximativ 20 de minute. (…) Când am ajuns acasă, seara, și am intrat pe ușă am văzut o pată de sânge jos, pe terasă. (…) A fost omorâtă pe 6 și pe data de 7 am văzut.

Vecinii mi-au spus și toate persoanele care au fost la fața locului mi-au spus că petele de sânge erau. (…) Nu a fost furat nimic din casă. (…)

Ea avea un lanț la gât și o verighetă cu un inel de logodnă și acele obiecte i s-au luat. Nu le mai avea. Un cercel îl avea rupt la ureche. Cine a făcut treaba asta le-a luat”, a spus la Acces Direct soțul femeii, potrivit

Soțul Mădălinei spune că femeia a fost ucisă de un apropiat

În timpul emisiunii, o persoană a intervenit și a dezvăluit că bărbatul avea o datorie de 20.000 de euro. Acesta s-a apărat și a explicat că a luat bani de la prieteni și nu de la cămătari.

De asemenea, soțul crede că Mădălinei i-a fost luată viața pentru bani de către cineva cunoscut.

”Cineva a omorât-o. (n.r asta a spus la Poliție soțul ei). (…) A deschis telefonul (…) am văzut acolo mesajele, am văzut ce mi s-a confirmat mie că ea nu și-a luat viața. (…)

Ținând cont că nu mai are lanțul și inelul, unul dintre motive ar fi că persoana care a omorât-o ar fi avut nevoie de bani. E o persoană cunoscută”, a mai detaliat soțul tinerei mame.

Mădălina a lăsat în urma ei un băiat de trei ani, care acum va crește fără mamă. săptămâna trecută, după ce educatoarea celui mic a alertat un vecin că aceasta nu a mai venit la grădiniță să-l ia pe copil, ca de obicei.