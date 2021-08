Caz dramatic lângă Bucureşti! Cu mama ucisă sub ochii lor, doi copii au nevoie de ajutor. “Am avut un şoc când am văzut-o fără suflare”

„Ochii nu mint niciodată” spune magistral Al Pacino în rolul lui Tony Montana din Scarface, capodopera lui Oliver Stone. Și înainte de a continua să citiți materialul următor, vă rugăm să priviți ochii celor doi copii din imaginea alăturată. Ochi în care se regăsesc toate minunile lumii, întreaga bunătate a Creatorului și miracolul descoperirilor. Dar și ochi în care s-au cuibărit amintiri de coșmar, care pot pune la pământ un adult, teama și nesiguranța.

ADVERTISEMENT

Ioanci are șase anișori și în ciuda vârstei atât de mici își joacă perfect rolul de frate mai mare. Are grijă de Raisa, o ajută, îi stă alături, o învață și o apără atât cât poate de nedreptățile și fricile copilăriei. Amândoi sunt protejați de o bunică. Ba nu. Amândoi sunt îngrijiți de un singur om rămas pe pământ să-i călăuzească. Unul singur.

Caz dramatic lângă Capitală!

Sandu Stana și-a trăit coșmarul vieții atunci când și-a dus fata în întunericul fără de întoarcere și a continuat să trăiască doar pentru cei doi nepoți. Zi de zi, grijă după grijă, nevoie cu nevoie, femeia a luptat și a încercat să astâmpere tumultul unor întâmplări tragice petrecute în jurul celor mici.

Totul a început în 2018 atunci când Irina, fata ei și mama lui Ioanci și a Raisei, a decis să se despartă de Robert. Doar că bărbatul nu a acceptat prea ușor divorțul și sfârșitul poveștii lor de iubire. Au urmat multiple episoade de violență în familie, momente la care, din nefericire, copilașii au fost și ei prezenți.

ADVERTISEMENT

Când Irina nu a mai rezistat a decis să apeleze la ajutorul . Femeia și-a pus întreaga încredere în oamenii legii și a obținut un ordin de protecție. Mai mult decât atât, disperată și speriată de atacurile fostului soț, aceasta a făcut demersuri să fie inclusă într-un program de protecție specială și să ajungă într-un centru de adăpost pentru victimele violenței în familie.

Soarta a vrut altceva și de pe ordinul obținut lipsea semnătura primarului. Astfel că, în ciuda solicitării disperate a mamei, răspunsul de includere în program a fost unul negativ. Pentru că, uneori, lucrurile acestea se întâmplă în România.

“Lipsa acelei semnături a costat-o pe Irina viața. Irina a fost un copil bun, a fost o fată liniștită, învăța bine la facultate. Pentru că soțul meu a murit de tânăr la vârsta de 48 de ani, am fost și tata, și mamă pentru Irina și cei doi fraţi ai ei.

ADVERTISEMENT

Pe Irina am ținut-o în facultate muncind din greu. A avut un destin nefericit. Nu știu de unde am avut putere în ziua aceea. Am avut un șoc când am văzut-o întinsă acolo fără suflare. Copiii se ascunseseră sub uscătorul de rufe, au fugit, erau speriați. Ce să fac… mi-a dat Dumnezeu putere să merg mai departe, pentru ei…”, povestește doamna Stana printre lacrimi.

Ajutor financiar pentru doi copii necăjiți

A fost o zi neagră, o zi de coșmar, o zi în care Ioanci și Raisa au văzut cu ochii lor, ochi care nu mint niciodată, cum mama lor este ucisă. Ei au fost martorii acestei tragedii, doar ei. Și imaginea mamei lor prăbușită la pământ este una pe care nu o vor uita probabil niciodată. Și nici pe cea în care tatăl s-a năpustit cu cuțitul asupra celei care le-a dat viață.

Destinul nu a fost deloc ușor nici după această nenorocire. Au urmat vremuri grele pentru cei trei, vremuri înfiorătoare în care banii erau din ce în ce mai puțini și ajutorul nu a mai venit de nicăieri. Între timp, casa în care aceștia locuiesc, una cu un acoperiș improvizat, a fost puternic afectată de o furtună. Înăuntru plouă și iarna reprezintă o amenințare reală.

ADVERTISEMENT

Fără o parte a acoperământului, cu o bucătărie care, de asemenea, are nevoie de finalizare și mobilare, femeia privește spre ceruri și caută răspunsuri imposibile. Își privește nepoții cu un potop de dragoste, cu milă și speranță. În ochii lor, ochi care au văzut prea multe nefericiri, stau adevăruri multe, o lume care merită descoperită și credința că ziua de mâine poate fi puțin mai bună.

Și lucrul acesta chiar se poate întâmpla cu ajutorul dumneavoastră, ajutor venit din partea tuturor, a fiecărui om care încă mai crede în dreptate. Fiecare dintre dumneavoastră puteți să contribuiți la binele acestor copii care au rămas fără cei doi părinți și care au nevoie de un acoperiș deasupra capului, de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte și lemne de foc. Prin donațiile pe care le puteți face, Ioanci și Raisa pot avea câteva clipe de liniște. Și ochii lor atât de frumoși ar putea să viseze.

De remarcat că eventualele donații se pot face în conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, CEC BANK și Banca Transilvania. Denumire: SPRO (Speranța pentru România), CUI 41026636

BCR

Lei: RO16RNCB0015163548220001

Euro: RO59RNCB0015163548220003

Dolari: RO29RNCB0015163548220058

COD SWIFT: RNCBROBU

ADVERTISEMENT

BANCA TRANSILVANIA

Lei: RO90BTRLRONCRT0502381601

Euro: RO40BTRLEURCRT0502381601

Lire sterline: RO95BTRLGBPCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

ING Bank

Lei: RO61INGB0000999909241779

Euro: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

Lei: RO34BRDE020SV83172010200

Euro: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

RAIFFEISEN BANK

Lei: RO79RZBR0000060021092494

Euro: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

Lei: RO17CECEB00030RON0604187

Euro: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU