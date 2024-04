Tânărul înjunghiat în curtea unui liceu din București rupe tăcerea. ”Am zis că nu-l cunosc și a scos baioneta”

Externat din spital, cu tăieturi la mâini, elevul de 16 ani a povestit că a fost atacat din senin, fără să-i cunoască pe agresori și fără să aibă nimic de împărțit cu nimeni. Între timp, unul dintre atacatori a fost arestat preventiv, iar victima va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a se vindeca.

Tânărul înjunghiat în curtea unui liceu din București rupe tăcerea

Potrivit Digi 24, băiatul a fost abordat din senin de un alt tânăr, necunoscut, care era pus pe scandal. ”Eram în curtea școlii si un băiat necunoscut a venit la mine să mă întrebe dacă eu sunt cel care îl caută, iar acesta a venit să se bată cu mine parte în parte.

ADVERTISEMENT

I-am zis că nu-l cunosc și a scos baioneta. Erau vreo cinci”, povestește tânărul, vizibil afectat de incident. Adolescentul a mărturisit că a reușit să fugă de agresori, în timp ce profesorii au sunat la 112. Se pare că în acele momente nu exista niciun paznic prin zonă, astfel că e neclar dacă această școală este păzită vreodată de cineva.

De altfel, copilul spune că nu se mai simte în siguranță la școală, iar mama acestuia cere explicații conducerii școlii. “M-a deranjat faptul că au spus că au pază. Dacă aveau pază, dacă era un agent de pază, probabil aplana situația, nu se întâmpla așa ceva.

ADVERTISEMENT

Este un comportament deviant, din moment ce eu iau un cuțit și plec cu el de acasă, în familie există o problemă”, s-a plâns femeia, conform sursei citate. Interesant, după ce atacatorul a fost reținut pentru 30 de zile, avocatul acestuia dă vina pe conducerea școlii pentru acest incident.

“Nu există niciun fel de control asupra a ceea ce au copiii în rucsacuri. Nu! Nu are nimeni control. Nici profesorii, nu exista pază, nu exista paznic la școală, nu exista nimic făceau ce voiau, toți fac ce vor în școlile astea”, a declarat avocatul Cezar Vârlan.

ADVERTISEMENT

Liceul unde a fost înjunghiat elevul din București nu ar avea pază

Mama băiatului nu înțelege cum cineva a putut să intre în școală cu o macetă, în condițiile în care un părinte nu poate să treacă de poartă fără acceptul direcțiunii. ”Băiatul este bine acum. Copilul . Unul dintre băieţi, cel cu maceta, l-a întrebat pe copil dacă vrea să se bată. El a spus că nu.

Eu ca părinte nu pot să intru în acel liceu fără aprobare, durează 3 zile să iau aprobare de la director. Şi un copil cu o macetă şi încă 4 huligani cu el poate să intre? La pază este pusă femeia de serviciu”, a declarat mama băiatului pentru Observatornews.ro.

ADVERTISEMENT

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu spune că băiatul a fost lovit inclusiv cu pumnul. ”Este un băiat de 17 ani cu agresiune. A primit un pumn şi am înţeles că pe urmă a fost tăiat cu baioneta la nivelul antebraţului. Are o plagă la nivelul antebraţului, o tăietură. Nu are viaţa în pericol. Nu ştiu cât de profundă este plaga pentru că acum va intra în sala de operaţie”, a declarat Raluca Alexandru.