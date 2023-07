Tănase, după discuția cu Becali: „Este al doilea tată pentru mine”. Când semnează un nou contract

Florin Tănase l-a vizitat pe Gigi Becali luni dimineață. FANATIK v-a prezentat în exclusivitate . Fostul „decar” al vicecampioanei a anunțat când va semna un nou contract, după ce s-a despărțit de Al-Jazira, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Florin Tănase, haios după discuția cu Becali: „Nu am semnat cu FCSB, n-avem cu cine să jucăm”

(2-0) că nicio echipă nu îi poate opune rezistență vicecampioanei în acest moment. Florin Tănase s-a legat de afirmațiile patronului și a glumit în fața reporterilor. Fotbalistul a anunțat că la un moment dat va reveni la FCSB.

„Ce să semnez? Nu am semnat, mă mai gândesc, am văzut că n-avem cu cine să jucăm. Ați găsit echipă? (n.r. declarațiile lui Gigi Becali). Dacă găsiți echipă, atunci poate semnez cu FCSB. Glumesc.

Vorbind serios, cu siguranță o să mă întorc la un moment dat. A fost plăcută întâlnirea cu domnul Becali, ca de obicei. Am stat cu dânsul, am discutat. Suntem apropiați, este ca un al doilea tată pentru mine. Mă bucur că am această relație cu dânsul”, a declarat Florin Tănase.

Florin Tănase, discuții cu mai multe cluburi din străinătate: „Săptămâna asta voi semna”

Gigi Becali i-a făcut o ofertă lui Florin Tănase pentru a reveni la FCSB, însă fostul „decar” al roș-albaștrilor are propuneri mult mai atrăgătoare din străinătate. Mai mult decât atât, patronul l-a sfătuit pe „Tase” să meargă în afară.

Florin Tănase a dezvăluit că urmează să semneze un nou contract cu un club din afară. „Sunt în discuții cu mai multe cluburi din străinătate și probabil săptămâna asta voi semna. În acest moment, prima mea opțiune e să merg afară”, a spus Florin Tănase.

Florin Tănase a semnat cu Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite, în vara anului trecut. După doar un sezon, internaționalul român a reziliat contractul cu Al-Jazira, deși mai avea înțelegere până în vara anului 2024. În tricoul FCSB-ului, Florin Tănase a adunat 228 de partide, reușind să marcheze 83 de goluri și să ofere 41 de pase decisive.

Florin Tănase, laudă FCSB: „Are un lot bun”

l-a impresionat pe Florin Tănase, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa lotului roș-albaștrilor. De asemenea, jucătorul s-a arătat bucuros de faptul că după o pauză de opt ani.

„FCSB are o echipă foarte bună, un lot bun, cu jucători experimentați, sunt tineri talentați. Au făcut transferuri foarte bune și cred că au prima șansă la campionat.

Sunt bucuros pentru ei, au un start de sezon foarte bun, 4 victorii din 4, sper să o țină tot așa și să se califice și cu CSKA 1948 Sofia. E extraordinar că FCSB revine în Ghencea, acolo trebuia să joace de-acum ceva timp, dar nu e niciodată prea târziu”, a încheiat Florin Tănase.

