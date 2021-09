Țara arde, iar Florin Cîțu pozează în Superman. Ce videoclip a postat premierul pe Instagram

Florin Cîțu se află în centrul unui scandal uriaș în ultimele săptămâni, iar situația e din ce în ce mai tensionată.

Pe prim-ministru îl așteaptă o perioadă de foc, devenind persona non grata pentru USR PLUS, după a doua remaniere a unui ministru aparținând acestei formațiuni politice. După înlăturarea lui Stelian Ion de la Justiție, USR PLUS a decis să-l înlăture pe Cîțu din fruntea Guvernului.

Astfel, USR PLUS și AUR au ajuns să semneze o moțiune de cenzură comună, spre dezamăgirea premierului, care nu concepe alianța între aceste două partide.

Deși prins în aceste jocuri politice la nivel înalt, Florin Cîțu mai are timp să respire și să posteze una-alta pe internet.

De această dată, Florin Cîțu se bucură, ca mulți dintre noi, de binefacerile tehnologiei deep fake, prin care ne putem substitui personajelor din imaginile sau din clipurile preferate.

Prim-ministrul l-a ales pe Superman pentru un videoclip de 15 secunde, în care fața premierului o înlocuiește pe cea a lui Clark Kent, Superman.

Super-Cîțu apare în câteva scene de film, între care una în care salvează de la prăbușire un avion.

Ce alte ”distracții” a mai avut Florin Cîțu pe rețelele sociale

Nu este prima dată când premierul alege să distribuie imagini sau mesaje în afara rigorilor clasice ale politicienilor de nivel înalt.

De 1 mai, tinerii din Vama Veche l-au chemat la distracție pe Florin Cîțu, iar .

Acesta le-a transmis tinerilor că ”Vă promit că ne vedem vara aceasta și în Vamă. Vă mulțumesc că ați ales să vă vaccinați. Doar așa revenim la all-nighters” – până la finalul sezonului estival, Cîțu n-a ajuns în Vama Veche pentru a se distra alături de tinerii care l-au invitat. E și de înțeles situația, având în vedere cât de mult s-a complicat situația sa în ultima lună.

Tot în luna mai, însă spre final, .

Acesta a scris că ”FMI, estimări WOW pentru România în 2021! Felicitări, români!”, afirmând totodată că ”cea mai bună perioadă pentru români abia începe. Mă voi asigura că urmează cel puțin 8 ani de guvernare pe principii liberale. Iar de rezultatele acestei guvernări vor beneficia toți românii.”

Marile probleme ale premierului au început odată cu scandalul condamnării din SUA, apărut acum aproximativ o lună de zile.

După ce o parte din societate și mulți politicieni din opoziție s-au arătat ultragiați de faptul că Florin Cîțu a fost prins conducând beat acum 20 de ani, . Nu din vremea studenției, ci din timpul unei vizite de acum cinci ani la New York.

Imaginile au fost însoțite și de piese cu titluri sugestive, cum ar fi Can’t Stop Me Now, de la The Score, The Sound of Silence, de la Disturbed, sau Back in Black, de la AC/DC.

Dacă Florin Cîțu n-a ajuns în Vama Veche, au făcut-o rivalii săi din PSD, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a postat pe Facebook o imagine de la o terasă din Vamă, cu textul ”Florin, noi suntem aici. Tu?” alături de hashtag-ul #wewillrockyou.

Dintr-un unghi ușor diferit, dar de la aceeași masă, Sorin Grindeanu a publicat o altă imagine, cu textul ”Don’t drink and drive !!! 😉” – o aluzie la dosarul din America al premierului.

printr-un Story în care le transmitea: ”Vacanță frumoasă până în 2028. I got this (n.r.: mă ocup eu de asta)”

Rămâne de văzut dacă premierul va mai găsi timpul sau dispoziția necesare pentru a mai face haz de necaz și în următoarele săptămâni, pe măsură ce moțiunea avansează și congresul se apropie.