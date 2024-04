Țara care oferă tinerilor bani pentru chirie și navetă. Firmele vor primi 50% din salariul plătit acestora

pentru chirie și navetă. Mai mult, companiile care îi vor angaja vor primi 50% din salariul plătit acestora. Cine sunt persoanele care vor beneficia de acest program?

Bani pentru chirie și navetă pentru tinerii din această țară

Măsurile implementate de guvern au scopul de a sprijini tinerii cu vârsta de până la 30 de ani. vor să ajute firmele pe o perioadă de patru sau șase luni.

ADVERTISEMENT

Astfel, persoanele cu vârsta mai mică de 30 de ani vor primi bani de la stat pentru chirie și pentru transportul până la locul de muncă. De asemenea, ei vor beneficia de ajutor pentru recalificare.

Angajatorii din Ungaria care vor încheia un contract de muncă, vor primi o subvenție. Și anume 50 la sută din salariul brut dat persoanelor tinere. Este important de menționat faptul că această parte a salariului va fi plătită pentru patru luni sau cel mult o jumătate de an.

ADVERTISEMENT

De asemenea, naveta va fi plătită de Guvern dacă job-ul persoanei în cauză se află la o distanță de cel puțin 60 de kilometri de locuința acesteia, potrivit Hirado. „Timp de patru sau şase luni Guvernul preia de la angajatori 50% din salariul brut.

Dacă locul de muncă este la peste 60 de kilometri de domiciliu, tânărul înregistrat ca solicitant de loc de muncă poate primi, timp de maxim un an, până la 186 000 de forinţi (2.347 lei) subvenţie pentru chirie”, a transmis Sandor Czomba, secretar de stat în Ministerul Economiei.

ADVERTISEMENT

Sprijinul pentru recalificare, de până la 150% din salariul minim

Conform secretarului de stat, suma oferită lunar pentru costurile transportului poate fi de 10.000-12.000 de forinţi. Adică 126 lei -151 lei pentru fiecare 10 kilometri. În ceea ce privește sprijinul pentru recalificare, acesta poate fi și de până la 150% din salariul minim pe economie.

Prin urmare, cetățenii țării vecine vor avea șansa de a-și schimba meseria sau de a participa la programul de recalificare. Programul „Garanţia pentru Tineret Plus” a fost dezvoltat pentru a ajuta la creșterea ocupării forței de muncă.

ADVERTISEMENT

Sandor Czomba, secretarul de stat în Ministerul Economiei, mai spune că acest program a fost gândit deoarece pe piața muncii din Ungaria există un număr semnificativ de șomeri. Cei mai mulți sunt în rândul persoanelor de peste 50 de ani și sub 30 de ani. Programul Garanţia pentru Tineret Plus se adresează tinerilor sub 30 de ani care nu studiază în prezent și nu au un loc de muncă.