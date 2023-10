Țara în care berea a fost interzisă pentru mai bine de 70 de ani. Cum s-a ajuns la această decizie

Țara în care berea a fost interzisă pentru mai bine de 70 de ani. De ce s-a ajuns la această decizie și cum a devenit ea legală din nou.

Țara în care berea a fost interzisă

În Islanda, berea a fost interzisă timp de 74 de ani. De fapt, în urmă cu un secol această țară a interzis toate . Zece ani mai târziu, vinul roșu a fost legalizat, fiind urmat de băuturile spirtoase.

Doar că berea nu a fost inclusă și ea în aceste categorii. Oamenii au putut să se bucure în mod legal de această abia la 1 martie 1989.

Abia peste 74 de ani au putut islandezii să se bucure de această băutură, conform . De altfel, evenimentul a fost unul atât de popular încât a fost transmis în direct la televizor. Imaginile cu oamenii din baruri în timp ce se bucurau de o halbă de bere au fost peste tot la TV.

“A fost o mare petrecere. Eu și prietenii mei am cumpărat câte o ladă… Am reușit să le terminăm repede și am mers la pub, unde am stat și am băut toată noaptea”, a povestit Unnar Ingvarsson, care avea atunci 21 de ani.

De ce a fost interzisă berea, de fapt

Berea a fost interzisă din motive politice, pentru că irlandezii asociau berea cu Danemarca, o țară cu care încercau să lupte pentru a-și obține independența.

Islanda a reușit să obțină autonomia în anul 1908 și 4 ani mai târziu a organizat un referendum prin care se interzicea total consumul de alcool.

Istoria ne arată că referendumul a trecut cu 60% din voturi. “Prohibiția a fost văzută ca fiind progresistă, la fel ca [interdicțiile] de fumat din zilele noastre”, spune istoricul Stefan Palsson, autorul cărții Beer: Around the World in 120 Pints.

Berea a început să fie adusă ilegal

Desigur că oamenii nu erau toți mulțumiți de acest lucru și alcoolul a început să fie adus ca marfă de contrabandă. Mai mult, inclusiv medicii au început să prescrie alcool ca medicament.

Unii oameni care sufereau de inimă puteau să bea coniac. Printre băuturile recomandate de medic nu a fost niciodată berea.

Autoritățile se temeau și de faptul că ar putea asista la o creștere a abuzului de alcool pentru că berea ar fi fost mai ieftină decât celelalte băuturi alcoolice care deja deveniseră legale.

În 1989, guvernul islandez a ridicat interdicția asupra berii, iar aceasta a devenit legală din nou. Aceasta a fost o schimbare semnificativă în cultura consumului de alcool în Islanda. De atunci, berea a devenit populară și este acum băutură obișnuită în țară.

Decizia de a ridica interdicția a fost, în parte, influențată de schimbările culturale și de opinia publică. Oamenii considerau că restricțiile asupra berii nu mai erau justificate.