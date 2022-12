Tatăl lui Bassam Dabbas nu a crezut în succesul hair-stylist-ului vedetelor: „Fiind din țările arabe, nu am putut”

Bassam Dabbas este cel mai renumit hairstylist din România, însă până se se apuce serios de meseria sa, cu care a cunoscut un succes colosal, s-a lovit de prejudecățile părinților, în special de ale tatălui său.

Bassam Dabbas, pasionat de coafuri de la 10 ani

Bassam a crescut în Siria, iar în lumea arabă să faci hairstyling nu era bine privit atunci când tânărul a vrut să înceapă să își construiască o carieră în acest domeniu.

ADVERTISEMENT

în adevărate opere de artă a știut încă de la vârsta de 10 ani că asta vrea să facă în viață, conform celor mai noi confesiuni făcute de acesta.

„Totul a început când aveam vârsta de 9-10 ani. Mi-am descoperit această pasiune. Nu puteam să urmez această carieră, fiind din Țările arabe și cum nu avem voie… nu am putut să fac. Am făcut orice, mai puțin păr. Și când am ajuns la vârsta de 20 și ceva de ani am zis că trebuie să fac ceva cu viața mea, trebuie să fac”, a declarat Dabbas pentru

ADVERTISEMENT

„Nu a fost de acord nici tata, nici nimeni”

Tatăl a strâmbat din nas când a auzit din ce vrea să își câștige existența, spunându-i că din această profesie nu va avea cine știe ce bani. Bassam s-a ambiționat și le-a demonstrat tuturor că s-au înșelat.

„Și atunci am înțeles că trebuie să fac păr. Bineînțeles că nu a fost de acord nici tata, nici nimeni, dar acum cu toții sunt foarte mândri de mine.

ADVERTISEMENT

Tata este și el aici, de 30 de ani, de 35 de ani, dar ei nu erau împăcați cu ideea de păr. Că nu se face bani, că nu e o meserie, că nu știu ce. Dar uite că am dovedit, inclusiv lor și multora din România care spun că nu se fac bani. Trebuie să faci cu drag, să îți placă ceea ce faci”, a adăugat sirianul.