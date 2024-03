Tatăl și fratele lui Hamude, condamnați definitiv la ani grei de pușcărie după ce au ucis 17 oameni! ”Nu mai am pe nimeni”

Hamude, poate unul dintre cei mai cunoscuți tineri de origine arabă din România, trece prin momente grele. Spera, probabil, că fratele și că tatăl lui vir găsi îndurare în fața judecătorilor. Magistrații însă, fără să stea prea mult pe gânduri, au întărit sentința dată în toamnă, iar acum cei doi vor petrece următorii 22 de ani în spatele gratiilor.

Tatăl și fratele lui Hamude, sentințe grele

Tatăl lui Hamude, Abdel Nabi Ali Zuhair Dawoud, cunoscut ca Zaher, cât și fratele vedetei, Dawoud Abdul Satar, cunoscut ca Abed, au fost condamnați. Decizia Curții de Apel din Iași este definitivă, iar sentințele sunt cât se poate de grele.

ADVERTISEMENT

Ei au fost găsiți . Mai exact, la începutul pandemiei, cei doi, alături de un al treilea inculpat, au fabricat spirt contrafăcut. Spirtul conținea alcool metilic, impropriu consumului, în loc de alcool etilic. Iar 17 oameni au băut din sticlele puse în circulație de rudele lui Hamude și au decedat în chinuri groaznice.

Magistrații au respins apelul făcut de inculpați și au de Tribunalul Iași. Iar fratele lui Hamude a primit o pedeapsă de 22 de ani și 9 luni de pușcărie. El a fost găsit vinovat pentru omor calificat, falsificarea de alimente și înșelăciune în formă continuată.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Hamude, de asemenea, a primit sentința. El va sta în închisoare 22 de ani și 6 luni. La fel ca și fiul său, el a fost găsit vinovat pentru omor calificat, falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse și înșelăciune.

Mai mult, cei doi, alături de al treilea inculpat în dosar, vor avea de plătit despăgubiri de peste un milion de lei pentru rudele celor care au murit după ce au băut spirtul contrafăcut.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Hamude despre familia lui

Încă de dinainte ca sentința să fie definitivă, Hamude presimțea că fratele și tatăl său vor fi condamnați exemplar. De altfel, explica el la podcastul , el nu considera că mai are o familie în adevăratul sens al cuvântului. Și, spunea el, doar mama i-a mai rămas.

De altfel, mai explica el, acesta a fost și motivul pentru care a devenit mult mai discret. S-a cam retras din lumea reflectoarelor și, recunoaște el, a constatat că a rămas și fără prieteni. Dar, explică el, așa și-a dat seama ce este, cu adevărat, ceea ce contează în viață.

ADVERTISEMENT

”A trebui să renunț la mine, la viața mea, la tot ce este mai bun pentru mine ca să îi ajut pe cei ce îmi sunt în suflet. (…) Viața mea s-a dat peste cap în 2020 în luna mai. Și, de atunci, a trebuit să fac niște alegeri foarte importante. A trebuit să aleg între a mă pune pe mine pe primul loc și de a-mi vedea de mine și de viața mea și de cariera mea sau între a-i pune pe cei care îi iubesc cel mai mult pe primul loc.

Am ales să îi pun pe cei pe care îi iubesc pe primul loc. Am renunțat la viața mea, la cariera mea. (…) În tot ce s-a întâmplat din 2020 încoace am fost doar eu. Atât. M-am ajutat eu pe mine și pe ceilalți din viața mea. (…)

Tatăl meu are 8 frați și 3 surori. Din toți, niciunul nu a fost alături de el în afară de mine. (…) Eu consider în felul următor! Hamude este singur, nu are pe nimeni. Am doar o mamă pe care o iubesc și pe care o respect. Și o să am grijă de ea toată viața. Am o soră care este măritată în Iordania și pe care o văd o dată la câțiva ani. Și, cam atât! Asta este familia mea. Tatăl mou și fratele meu sunt acolo unde sunt. Hamude nu are familie și nici nu are nevoie”, a mai spus Hamude.