Țeapa luată de o clientă la un magazin Lidl din România. Cum a ajuns să plătească peste 300 de lei

O clientă a mers la un magazin Lidl din România, însă a luat țeapă. Aceasta a povestit întreaga întâmplare pe internet și se pare că a ajuns să plătească sute de lei pentru niște produse pe care nici măcar nu le-a cumpărat.

Țeapa luată de o clientă la un magazin Lidl din România

Lidl este unul dintre cei mai apreciați retaileri din România. Se pare însă că există și anumite experiențe nu tocmai plăcute.

O clientă spre exemplu este revoltată de ceea ce a putut să trăiască într-un magazin Lidl din România. Femeia, care este din Cluj, a publicat pe pagina sa de Facebook întreaga poveste și a promis că nu va lăsa lucrurile așa.

Ce a pățit aceasta? Ea i-a avertizat în primul rând și pe alți clienți care frecventează lanțul de magazine să fie atenți când ajung la casa de marcat. Femeia a mers la cumpărături și a achiziționat o pungă de ardei dulci.

A plătit suma cerută, iar de abia când a ajuns acasă s-a și uitat pe bonul fiscal. Ulterior, femeia a trăit un adevărat șoc. Se pare că aceasta a fost taxată pentru o pungă de ardei cu suma de 341 de lei.

Cum a ajuns să plătească femeia peste 300 de lei

Practic, i-au fost adăugate în plus 18 bucăți. Deși la acel moment și-a dat seama că suma totală pe care o are de plătit este prea mare, femeia nu s-a gândit că așa ceva este posibil.

Când a ajuns acasă însă, s-a uitat pe bonul fiscal. Iar surpriza a fost una cu adevărat neplăcută. După cele întâmplate la respectivul magazin Lidl din România, femeia a precizat că va merge să ceară lămuriri, având în vedere că așa ceva nu este normal.

„Vreau să vă zic să aveți mare grija la magazinul LIDL de la IRA. Azi am pățit, uitați câte punguțe cu ardei mi-o bătut pe casă, 19 bucăți. Și eu am luat doar o singură bucată. Verificați bonul la ieșirea din magazin.

Noi nu am făcut-o și ne-am mirat de ce am plătit atâta, că nu am cumpărat nu știu ce. Ajungând acasă m-am uitat pe bon și am găsit cauza… Mâine mergem să lămurim situația, aveți grijă oameni buni! După ce totul e enorm de scump, ne mai și fac de bani cu intenție sau fără”, a scris clienta Lidl pe Facebook