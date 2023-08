Țeapa luată de o familie ajunsă în vacanță în Macedonia. Ce au pățit când au ajuns la cazare, la “apartamentul de lux”: “Sub orice critică!”

Țeapa luată de o familie de români în vacanță. Au crezut că au rezervat o cameră de lux, dar condițiile din realitate erau greu de imaginat.

O familie de români care a plecat în vacanța de vară în Macedonia trebuia să locuiască într-un , doar că realitatea nu arăta deloc așa.

Oamenii și-au povestit pățania pe rețelele de socializare, pe grupul de Facebook Vacanțe Do it yourself. Românii au povestit că lucrurile au început să fie suspecte încă de când au aflat că trebuie să meargă până la etajul patru și liftul nu funcționează.

„Am avut OROAREA de a vizită (de că stat, nici nu poate fi vorba) HOSTEL MICKITOS !!! Oameni buni, fugiți rupând pământul când auziți de ei ! Am avut rezervare pe booking la Hostel Mickitos, Skopje, apartament de lux”, a spus bărbatul care a postat.

Mizerie de nedescris în camera de hostel

Familia de români a spus că în camera respectivă era un mucegai de nedescris în baie, iar când s au plâns de acest lucru proprietarilor aceștia au spus că este normal pentru că au foarte mulți clienți.

Mobilierul era stricat și fețele de pernă erau galbene de atâta murdărie. Prea multă curățenie nu a fost făcută nici la chiuvetă sau lângă aragaz.

După ce au văzut cum arată camera, și proprietarii s-au oferit ca femeia de la curățenie să vină să facă din nou curat. Dar aceștia au vrut banii înapoi și au spus chiar că vor face o reclamație.

„Apartamenul era la etajul 4, liftul nu funcționa. În sfârșit am ajuns în apartament: mucegai cu “găleată” la baie după cum se vede în poze.

Lucru normal pt că au mulți clienți, zice recepționerul, mobilier stricat, sub orice critică, fete de pernă îngălbenite, baterii chiuvetă dezastru”, a mai scris românul.

Până la urmă, bărbatul a anulat rezervarea făcută pe Booking și a primit înapoi banii cash de la gazele sale. El a plătit 40 de euro cu o reducere.