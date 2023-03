Țeapa uriașă pe care și-a luat-o un român după ce a cumpărat două bilete de avion de pe Booking. Ce mesaj șocat a primit

Unele lucruri nu sunt ceea ce par a fi. Asta a realizat și un român care a decis să își achiziționeze două bilete de avion de pe Booking. Deși se bucura în primă fază de un preț accesibil, iată că la final și-a luat o țeapă uriașă. Acesta a decis să facă totul public pe internet.

Țeapa luată de un român pe Booking

Într-o postare de pe un grup de Facebook, românul respectiv a povestit întreaga experiență. De asemenea, acesta le-a recomandat tuturor celor care să fie atenți atunci când vine vorba de unele oferte. Și totuși ce a pățit bărbatul și cum a ajuns să fie țepuit?

În postarea sa, bărbatul spune că a găsit un zbor la un preț decent pe Booking. Drept urmare, acesta a decis să facă imediat rezervare și să introducă cardul soției sale pentru a putea finaliza plata. Plata a fost autorizată, iar banii au dispărut direct din cont.

În loc ca bărbatul să primească mesajul de finalizare pentru rezervarea celor două bilete de avion însă, acesta a avut parte de o surpriză neplăcută. Mai exact, deși plata a fost efectuată, cei de la booking i-au spus că zborul a fost scumpit. Drept urmare, dacă acesta voia să meargă mai departe, trebuia să plătească alți 100 de euro.

Revoltător, spune bărbatul, este că asta s-a întâmplat fix după ce a plătit. Mai apoi, internautul în cauză , care mai apoi l-au redirecționat către un alt partener, care de altfel avea aceleași zboruri la prețuri cu mult mai ieftine.

Ulterior, compania respectivă i-a spus că zborul s-a scumpit după ce acesta a efectuat plata, iar el a anulat rezervarea, drept urmare își va primi banii înapoi în 72 de ore. De asemena, partenerul gotogate i-a mai spus bărbatului și că astfel de cazuri se întâmplă destul de rar.

Cum a rămas un bărbat fără bilete de avion și fără bani pe card

Crezând toate cele spuse, bărbatul a luat-o de la capăt, a rezervat alte două bilete de avion, a plătit cu cardul său, pentru ca mai apoi să aibă parte de aceeași surpriză. După ce a autorizat plata, din nou, biletele erau mai scumpe cu peste 100 de euro.

Acum, bărbatul a rămas fără bilete de avion, dar și fără bani în cont. În acest sens, el a făcut un apel la membrii grupului respectiv cerându-le un sfat. Acesta spune că vrea să apeleze la un avocat și de asemenea, ar lua în calcul să apeleze și la ANPC.

”Așa că o iau de la capăt, rezerv zborul, plătesc, cu cardul meu de data asta, și după ce fac plata, o autorizez. Iar banii pleacă de pe cont primesc mesaj de la booking cu…surpriză…”ultimile bilete la prețul vechi au fost vândute, iar compania aeriana a crescut acum prețul.

Adică nu mai costa 811 euro ci 949 euro. Asadar iarasi bilete n am si nici bani pe cont n-am. Asadar, in afara de ANPC, unde sa mai merg? In poza si mesajul primit acum seara. Multumesc anticipat”, a mai precizat bărbatul.