Telemeaua de Ibănești ar putea fi certificată la nivel mondial. Producătorii i-au dezvăluit secretul

Telemeaua de Ibăneşti va fi certificată la nivel mondial, cel puțin aceasta este dorința producătorilor din Valea Gurghiului.

Telemeaua de Ibănești ar putea fi certificată la nivel mondial

Producătorii telemelei de Ibănești vor ca aceasta să fie certificată la nivel mondial și au început demersurile pentru a face acest lucru.

ADVERTISEMENT

De asemenea, ei au spus ce o face atât de specială și care este secretul ei. Mai precis, este vorba despre care este obținut doar dintre cele trei comune Ibăneşti, Hodac şi Gurghiu.

Comisia Mondială va veni cât de curând la Ibănești pentru a vedea despre ce este vorba și producătorii speră ca în vară celebra telemea de Ibănești să fie deja certificată la nivel mondial.

ADVERTISEMENT

Totodată, un reprezentant al firmei a spus că nu mai există nicio alt produs certificat la nivel mondial în România, așa că telemeaua de Ibănești ar fi prima din țară.

“Urmează să ne certificăm la nivel mondial cu telemeaua de Ibăneşti. Aşteptăm să vină cei de la Comisia Mondială, din Canada, împreună cu DG AGRI şi DG SANTE, care să reactualizeze caietul de sarcini cu realitatea din teren.

ADVERTISEMENT

Şi ne dorim ca pe viitor, în decursul lunii august-septembrie, să fim certificaţi mondial cu Telemeaua de Ibăneşti. Nu mai există nicio certificare la nivel mondial din România”, a declarat reprezentantul firmei producătoare, Nicu Bumb, citat de .

Producătorii au spus care este secretul pentru telemeaua de Ibănești

Telemeaua de Ibănești mai are un secret în afară de lapte, ce este materia primă.

Este vorba despre o saramură dintr-o fântână din Orșova, care acum a fost concesionată și pe care o pot folosi toți producătorii acestei brânze și care îi dă gustul specific.

ADVERTISEMENT

De fapt, analizele au demonstrat că saramura are o cantitate mai mare de .

“Pe lângă lapte, mai există şi tradiţia din zonă, oamenii din zonă făceau brânză iarna (când tăiau şi porcul), făceau şi o brânză, iar carnea de porc şi brânza respectivă o puneau în recipiente care le ţineau până vara.

ADVERTISEMENT

Erau conservate cu saramură dintr-un sat din comuna Gurghiu, satul Orşova, unde noi am concesionat această fântână (…)

Şi prin diferite analize de laborator la Comisia Europeană, când am început caietul de sarcini, am depistat ce nu ştiam noi, că această saramură are o cantitate de calciu şi magneziu mai mare, care are o amprentă importantă în produsul finit”, a precizat Nicu Bumb.