Dezvăluiri incredibile ale unei foste vedete din circuitul mondial de tenis. A vrut să se sinucidă din cauza violenței tatălui

a fost o vedetă a circuitului mondial de tenis feminin. În doar șase ani de la debutul la profesioniști, tânăra australiancă ajungea numărul 4 în lume.

Viitorul se contura frumos, dar viața ei a luat o turnură neașteptată. Tatăl ei, Damir, a abuzat-o fizic şi mental și a dus-o în pragul sinuciderii.

Jelena Dokic despre tatăl ei: ”M-a bătut încă din prima zi în care am început să joc tenis”

a povestit experiențele traumatizante pe care le-a trăit din cauza violenței părintelui în cartea ei autobiografică – Unbreakable. Dezvăluirile fostului număr 4 mondial sunt cutremurătoare.

ADVERTISEMENT

”M-am luptat cu depresia timp de 10 ani și am fost aproape să mă sinucid după toate lucrurile prin care am trecut cu tatăl meu, abuzurile lui și violența domestică la care am fost martoră.

Mă bătea foarte rău, încă din prima zi în care am început să joc tenis. Nu era vorba doar de durerea fizică pe care o simțeam, dar știți ce mă durea mai mult?

ADVERTISEMENT

Toate vorbele neplăcute pe care trebuia să le aud la 11-12 ani, aceste lucruri au fost foarte dificile pentru mine.

După ce am pierdut semifinala de la Wimbledon din 2000, tatăl meu m-a sunat, mi-am dat seama că băuse. Mi-a spus că sunt o vacă fără speranțe, că sunt jenantă și că nu îmi va permite să mă întorc la hotel”, povestește australianca cu origini croate în volumul apărut în 2019.

ADVERTISEMENT

Întâmplarea nefericită de la Wimbledon a fost relatată și în presa din Anglia, după ce sportiva a fost găsită de stewarzii de la complexul sportiv dormind în vestiar.

Cine este Jelena Dokic

Jelena Dokic a fost jucătoare profesionistă de tenis în perioada 1998 – 2014. S-a retras la vârsta de 31 de ani. Cea mai înaltă poziție în clasamentul WTA a atins-o pe 19 august 2002 când a urcat pe locul 4.

ADVERTISEMENT

În cei 16 ani de carieră a triumfat în șase turnee de simplu și patru la dublu și a câștigat aproximativ 4,5 milioane de dolari.

Semifinala de la Wimbledon, din 2000, este punctul de referință din cariera australiencei care putea să fie una și mai frumoasă dacă relația cu tatăl ei, care îi era și antrenor, ar fi fost una normală.