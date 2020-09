Tensiuni între Mirel Rădoi și Mario Camora! Selecționerul a spus motivul pentru care jucătorul nu a fost convocat încă la națională

Mirel Rădoi a vorbit despre posibila convocare a lui Mario Camora la echipa națională, iar părerile sunt împărțite în legătură cu subiectul naturalizării fotbaliștilor străini.

Selecționerul a îndemnat la prudență și așeaptă ca evoluțiile fotbalistului să se mențină pe aceeași linie, iar UEFA să confirme că portughezul poate îmbrăca tricoul echipei naționale, pentru a evita să riște să piardă vreun meci la masa verde.

Mirel Rădoi a vorbit despre aceste lucruri, fiind invitat la o emisiune, la Telekom Sport: ,,Așteptăm să vedem dacă situaţia lui din punct de vedere juridic, aşteptăm de la UEFA răspunsul final, dacă poate fi convocat. Pentru că nu vreau să ajungem în situaţia, Doamne fereşte!, să câştigăm pe teren şi să avem vreo surpriză. Dacă poate şi evoluţiile lui vor fi ca cele de până acum, atunci va fi prezent. Dacă nu…”, a spus Mirel Rădoi, pentru Telekom Sport.

Tensiune între Mirel Rădoi și Mario Camora

Mirel Rădoi nu a gustat foarte mult episodul în care fundașul stânga a fost rugat de jurnaliști să fredoneze imnul național și a ținut să îi atragă atenția jucătorului: ,,Eu l-am văzut la un post de televiziune unde a început să cânte imnul, asta înseamnă că data viitoare îl vom vedea că spune că e titular deja și lucrurile astea nu-mi plac”, spunea Rădoi la PRO X după victoria din Austria.

Camora a reacționat și el la mesajul selecționerului și a preferat să își ceară scuze și să detensioneze atmosfera: ,,A trecut, a avut dreptate, dar asta este. Acum eu nu pot decât să îmi cer scuze, nu pot să mai fac altceva, să întorc nimic. Asta este și mergem mai departe. Nu faceți un scandal între noi, pentru că nu există”, a spus jucătorul lui CFR Cluj.

Apoi, Camora a insistat și a precizat că nu a cântat, ci a spus versurile, pentru că altfel ar fi fost avuzat că nu știe imnul: ,,Am cântat? Ai văzut tu interviul, că eu am cântat? Am citit acolo, nu? Dacă nu spuneam, zicea că nu știu nimic (n.r. imnul). Dar are dreptate Mister și apoi a dat și el alt interviu”, a spus Mario Camora dup[ meciul cu Astra, conform prosport.

Ilie Dumitrescu a sărit în apărarea jucătorului și consideră că a fost mai mult o neînțelegere: ,,O declarație decentă. Nu avea pentru ce să-și ceară scuze”.

Ce a mai declarat portughezul la finalul meciului de la Giurgiu, câștigat de clujeni cu 2-0: ,,A fost un meci echilibrat! Dacă era egal după prima repriză, când au fost multe ocazii, era mai corect. În repriza a doua am fost superiori și am ținut de minge. A fost un meci dificil, iar acum pregătim meciul din Suedia. Este o situație complicată la FCSB , dar vor trece cu bine peste această perioadă”, a concluzionat Camora.