Tensiuni majore la Insula iubirii. O concurentă a răbufnit după ce a atras critici dure: ”Să-mi judecați viața când…”

Deși nu face parte dintr-un cuplu atât de controversat ca altele, Claudia Florescu a fost criticată de multe persoane pentru comportamentul său de la Insula iubirii. Acum, cu doar câteva zile înainte de marea finală, concurenta a răbufnit.

Claudia Florescu, mesaj clar pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta de la Insula iubirii

Claudia Florescu a mers la Insula iubirii cu Bogdan Cîrlan, iar după ce primele episoade au fost difuzate, au venit și urmările celebrității. , iar asta i-a adus multe critici.

ADVERTISEMENT

Claudia s-a făcut remarcată pentru tăria sa de caracter și corectitudine. Întotdeauna a spus lucrurilor pe nume, chiar dacă asta ar fi putut să o pună într-o lumină proastă. Cuplul său nu a fost printre cele mai controversate din concurs, însă.

Dacă Ema și Răzvan sau Marius și Bianca au fost mai apropiați de ispite, Totuși, unii oameni tot au judecat-o pentru imaginile difuzate la Insula iubirii.

ADVERTISEMENT

Pentru că nu a mai rezistat, cu câteva zile înainte să fie difuzată marea finală emisiunii, Claudia Florescu a răbufnit și a transmis un mesaj clar pentru cei care o critică, în care i-a îndemnat să-și analizeze mai întâi propriile vieți.

„Să-mi judecați viața doar atunci când a voastră va fi un exemplu. Și când viața voastră va fi un exemplu, veți realiza că nu mai vreți să vorbiți despre a mea viață”, a scris Claudia Florescu pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Bogdan Cîrlan s-a tatuat în Thailanda

Dacă cei de acasă îi analizează în detaliu potențialele defecte, pentru Bogdan Cîrlan, iubita lui este perfectă. Bărbatul, care a mers la Insula iubirii cu inelul de logodnă în buzunar, hotărât să ceară de soție pe Claudia, a luat o decizie surprizătoare.

Pentru că el și concurenta sunt pasionați de tatuaje, ambii având corpul acoperit cu astfel de desene permanente, Bogdan Cîrlan a ales să mai adauge încă unul la colecție, în Thailanda. De data aceasta, a făcut-o din dragoste.

„Mi-am adus aminte că am avut activitatea cu yoga și la sfârșitul activității, când am stat întinși pe spate și ne uitam pe cer mi-a venit Claudia în minte. Și am văzut eu ceva. Am simțit eu ceva. Am zis că ăsta e momentul în care eu trebuie să-mi tatuez. Foarte tare, jur! Sunt și încântat. Și emoționat… Le am pe toate”, a spus concurentul de la Insula iubirii, citat de