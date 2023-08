Testul de inteligență care dă bătăi de cap. Ai câteva secunde să găsești diferențele între cele două imagini

Testul de inteligență care dă bătăi de cap. Ai câteva secunde să găsești diferențele existente între cele două imagini afișate mai sus.

Testul de inteligență care dă bătăi de cap

Acest îți va pune la încercare atenția la detalii. Sarcina ta este simplă, să găsești diferențele între cele două imagini.

Ele chiar par similare la prima vedere. Doar că tocmai aici este dificultatea pentru tine, pentru că trebui să fii foarte atent la detalii.

Sunt cinci diferențe pe care trebui să le descoperi, doar dacă ai un și un nivel mare de atenție. Desigur, provocarea este și să fii foarte rapid când faci asta.

Ai la dispoziție doar 30 de secunde pentru a găsi diferențele între cele două. Dacă ai reușit deja să faci acest lucru, atunci felicitări, te poți numi un geniu.

Care sunt diferențele, de fapt

Pentru cei care nu au apucat să găsească toate diferențele într-o chestiune de minute, nu fiți supărați. Vă vom da răspunsurile acum!

Prima dintre diferențe pentru acest test de inteligență este norul din cea de-a doua imagine, poziționat în partea dreaptă sus.

Dacă ne uităm mai jos vom vedea că mai există o diferență și în ceea ce privește copacul. Acesta din dreapta are o frunză în plus pe lateral. O frunză în plus există și în copacul din prim-plan.

În spate, la zona de iarbă, mai există o altă diferență. În cea de-a doua imagine este un arbust în plus. Nu în ultimul rând, cea de-a cincea diferență este chiar în fața copacului.

Dacă în prima imagine acesta este înconjurat de apă, iată că în cea de-a doua imagine acesta are și o bucată de pământ în fața sa.

Dacă ai reușit să observi toate aceste diferențe, atunci felicitări, pentru că puțini dintre cei care fac acest test reușesc să-l și treacă!