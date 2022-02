Theo Rose, vizată de o glumă nereușită. Un bărbat dintr-o parcare a enervat-o la maximum

Prezentatoarea de la SuperStar România a fost vizată de o glumă nereușită din partea unui bărbat cu care s-a intersectat în Piața Victoriei, acolo unde artista a ajuns cu amica sa, Alexandra.

Îndrăgita a dorit să-și lase mașina preț de 30 de minute pe un loc din zona respectivă, dar avea să se enerveze la culme când a aflat câți bani trebuie să achite.

Se pare că vedeta de la Pro TV și-a ieșit din minți în clipa în care bărbatul i-a solicitat să plătească aproximativ 150 de lei. Theo Rose nu s-a putut abține să nu comenteze.

Theo Rose și-a ieșit din minți. Cântăreața a povestit întâmplarea dintr-un loc de parcare

Fosta moderatoare de la „Vorbește lumea” a fost de-a dreptul șocată când a aflat suma de bani pe care trebuie să o scoată din buzunar, motiv pentru care și-a spus punctul de vedere.

„Am parcat la Victoriei și vine omul și zice cât stau, zic că o jumătate de oră. Și zice că face 147 de lei. Mă uit la el și zic un milion jumătate, de ce atâta?

Zice că atâta costă jumătate de oră. Și îi zic apoi, adică 15 lei, 14, 7 lei, nu, poate ați greșit? La care el îmi spune că nu, că prețul este cum a zis el pentru că suntem la Piața Victoriei.

Acolo e Guvernul. Și zic ce e Guvernul ăsta, Burj Khalifa de trebuie să plătesc un milion jumate pe jumătate de oră?

Dă-l încolo de Guvern, de tot, că eu nu plătesc 150 de lei pentru 30 de minute, nu am nevoie de nimic, nu vreau”, a povestit Theo Rose pe contul de Instagram, scrie .

Ulterior, artista a recunoscut că a exagerat puțin cu vorbele pe care le-a folosit la adresa respectivului om din parcare, care s-a dovedit în cele din urmă că a vrut să-i facă o farsă.

Într-un final frumoasa vedetă a ”gustat” bărbatului, care i-a mărturisit că este fanul ei înfocat și chiar o urmărește pe rețelele sociale, în special pe Tik Tok.

„După mi-a zis: «Domnișoară, am glumit, vă știu de pe TikTok, nu vă iau niciun ban». După ce am făcut scandal, mi-a zis că a fost o glumă, că-s una dintre artistele lui preferate. Doamne, ce am mai zis acolo!”, a completat Theo Rose.