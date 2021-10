Theo Rose, situație ieșită din comun. Ce mărturie a făcut în fața lui Cătălin Botezatu

Cântăreața a fost premiată pentru activitatea vocală pe care o desfășoară, în cadrul unui eveniment unde, din păcate a mers nepregătită, fără un discurs de mulțumire.

Prinsă pe picior greșit și în fața unei situații ieșite din comun, a găsit totuși o portiță de scăpare după ce l-a observat în sală pe Cătălin Botezatu.

Theo Rose a făcut o mărturie sinceră în fața celebrului creator de modă și a celorlalți invitați de la Gala Performanței și Excelenței, lucru care i-a lăsat pe gura căscată pe toți.

Theo Rose, prinsă pe picior greșit după ce a fost premiată? Ce a spus în fața lui Cătălin Botezatu

„Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea.

M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez. Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu.

El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs.

N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult.

Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante”, a povestit Theo Rose legat de momentul de pe scena evenimentului, pe .

Artista a povestit întreaga în timp ce se afla în mașină, după încheierea galei, precizând și care a fost reacția fostului jurat de la „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D.

Cătălin Botezatu s-a amuzat copios de situație, asta pentru că în trecut a criticat mai multe dintre ținutele vedetei, care a fost concurentă în celebrul show de modă prezentat de Ilinca Vandici.