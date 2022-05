TJ Miles a ajuns în România după eliminarea de la Survivor. Pe cine vede câștigător

TJ Miles a făcut primele declarații la întoarcerea în România, după ce a fost eliminat de la Survivor săptămâna trecută. Fostul concurent din echipa Faimoșilor a dezvăluit pe cine vede marele câștigător.

TJ Miles, primele declarații după ce s-a întors în România de la Survivor

Pentru , experiența a fost una de neuitat și a trecut prin multe. Participarea la reality show l-a făcut să aprecieze mai mult ceea ce are, dar și pe cei din jurul rău.

“Cea mai tare experiență din viața mea. A fost greu, am trecut prin multe emoții. N-am câștigat, din păcate, dar am câștigat multă experiență și am evoluat ca om.

18 săptămâni în junglă nu au fost puține, am realizat ceva, eram aproape de finală. N-a fost să fie, sunt mândru și am venit înapoi cu capul sus.

Experiența m-a făcut să apreciez tot ce am, să-mi iubesc familia și mai mult, să am niște principii diferite de viață.”, a declarat TJ Miles la Pro TV, în cadrul emisiunii .

a mai spus că cel mai greu moment din emisiune a fost acela în care a plecat. Atunci a realizat că șansele de a merge mai departe s-au terminat.

“Probabil când am plecat. A fost un moment greu. Când știi că nu mai ai șanse să mergi mai departe e cel mai greu moment.”, a fost răspunsul lui TJ.

Fostul Faimos a dezvăluit și cine ar putea câștiga Survivor România 2022, în opinia sa. “Marian Drăgulescu sau Alex Delea crede că ar câștiga. Nu sunt sigur, poate și o fată, poate Elena.”, a spus el.

TJ Miles a mai spus că s-a înțeles cel mai bine cu Marian Drăgulescu, dar și cu ceilalți concurenți, până să apară neînțelegerile. Tik-toker-ul a avut clipe frumoase cu toată lumea, chiar și cu cei cu care a avut conflicte de-a lungul timpului.

“M-am înțeles bine cu Marian Drăgulescu. Un om foarte răbdător, m-a învățat ce înseamnă să am răbdare. M-am înțeles cu fiecare bine până la un moment dat.

Am avut clipe frumoase cu toți, chiar și cu CRBL, Elena, Zmărăndescu, Laura, chiar toți.”, a mai spus fostul concurent.

Mamele lui Delea și Nedelcu, emoții înainte de finalul competiției

Mamele concurenților Alex Delea și Alexandru Nedelcu au făcut declarații înainte de finala Survivor 2022. Ambele au emoții, mai ales că cei doi concurenți sunt printre cei mai buni.

“Suntem cu sufletul la gură. Din partea mea s-a descurcat excepțional. A rămas așa cum e el în viața reală, e același băiat, nu s-a schimbat deloc. Eu îl văd câștigător. Sunt foarte mândră, e băiatul meu.”, a declarat mama lui Alex Delea în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

De altfel, și mama lui Alexandru Nedelcu are enoții foarte mari pentru fiul ei și speră că va reuși să ajungă în finală și, de ce nu, să fie marele câștigător.

“S-a descurcat minunat, este omul pe care îl știm. Toți prietenii, familia suntem mândri până la Dumnezeu. Publicul vede, este alături, nu stă degeaba, e cu ochii pe ei.

Mi-a părut rău și de Ștefania aseară, o fată extraordinară, sensibilă și bună pe traseu.”, a transmis mama lui Nedelcu.