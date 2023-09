Toate calculele calificării României la Euro 2024: ”Mi-e frică de Andorra!”

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a anunțat că se așteaptă ca Arena Națională să fie .

România, aproape de o calificare la Euro 2024

În cadrul celei mai noi ediții a , invitații au analizat șansele de calificare ale României la Euro 2024, iar Robert Niță a surprins când a afirmat că din această grupă se teme cel mai mult de Andorra.

”Cel mai important este să luăm 3 puncte în primul meci. Trebuie să bați Israelul, pentru că teoretic Elveția va câștiga în Kosovo și îi va scoate pe kosovari din lupta pentru locul 2. Israelul e foarte aproape de tine în clasament, dar dacă îi bați se fac 4 puncte.

Poți să ajungi la ora penultimului meci din Israel să nu mai depinzi acolo de nimic. Să fie bună și o înfrângere. Și atunci primul meci trebuie câștigat. Joci acasă, ai un moral bun pentru că scoți mult mai mult decât te așteptai din meciul cu Elveția și nu numai din punct de vedere al punctelor. Din punct de vedere al încrederii cântărește mult mai mult decât punctul care l-ai obținut. E îmbucurător că oamenii s-au reîndreptat către echipa națională.

Sper să aibă răbdare, pentru că aici este cu dus-întors. Decât un stadion de 30.000 de nemulțumiți la un 0-0, mai bine să fie 15-18.000 și ăia chiar să încurajeze echipa indiferent de scor.

Sper ca publicul să aibă răbdare, pentru că este o echipă națională care, este adevărat, nu a bucurat milioanele de microbiști cu calificări, cu rezultate foarte bune, dar este un pas. Până la urmă ai și varianta egalului mâine seară, câștigi apoi cu Kosovo, faci 4 puncte din 6 posibile, nu este chiar rău.

Suntem în poziția în care trebuie să fim echilibrați, orice punct va conta și să nu uităm că penultimul meci îl ai în deplasare cu Israelul unde poți scoate ceva dacă ai putut scoate în Elveția. După aceea vine o Elveție care cred că la ora ultimului meci cu România va fi calificată.

Mie cel mai frică din grupa asta îmi este de Andorra, o echipă incomodă. Nu vezi că tot mai greu se ajunge la un 2-0 cu astfel de echipe. Înainte când jucam cu băieții ăștia amatori de prin Andorra, Insulele Feroe se punea problema scorului. Acum te gândești să câștigi”, a declarat Niță.

De ce e important punctul din Elveția

Andrei Vochin este de părere că punctul pe care naționala României l-a câștigat în Elveția este extrem de important prin prisma faptul că trupa lui Murat Yakin trebuie să joace la capacitate maximă și în următoarele partide, împotriva principalelor contracanditate ale ”tricolorilor” la locul 2.

”La ceea ce au făcut băieții până acum în grupa asta de calificare, chiar merită. Au fost puși în fața unor situații de a întâlni adversari care joacă în campionate sau la echipe mult mai puternice decât în campionatele în care evoluează ei.

Dacă ar fi să judecăm numai după valoarea jucătorilor, ei au fost întotdeauna outsideri, numai că și-au depășit condiția și, împreună cu staff-ul echipei naționale, au reușit să facă minuni, ca rezultat.

Ultima dublă este la Ierusalim și apoi acasă cu Elveția. Vom vedea dacă Elveția va fi calificată la acel moment, pentru că le-am încurcat noi puțin calculele cu mersul en-fanfare pentru că le-am smuls acel egal.

Rezultatul din Elveția a fost mare din două puncte de vedere. Prima dată a fost un rezultat care le-a arătat băieților că dacă fac lucrurile corect, dacă luptă până la capăt, chiar dacă adversarul e mai valoros, pentru că luați bucată cu bucată adversarul era mai valoros la momentul ăla, spiritul ăsta de grup și lucrul bine făcut până în final îți poate aduce satisfacție.

Acesta a fost primul punct câștigat, mai important decât punctul în sine. Punctul în sine este bun, ok, nu e decisiv sub nicio formă, dar are această menire să întărească moralul jucătorilor. Pe de altă parte, acest punct are menirea să nu lase Elveția cu garda jos în fața celorlalți adversari”, a spus Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Nicoliță, mesaj pentru jucători

Fostul internațional Bănel Nicoliță este de părere că publicul va juca un rol important la întâlnirea cu Israelul, iar ”tricolorii” trebuie să fie conștienți că sunt la mâna lor și totul depinde de ei pentru a ajunge la Euro 2024.

”Acum avem publicul și oamenii au înțeles că echipa națională este foarte importantă și trebuie să vină din ce în ce mai mulți. Mâine seară va fi sigur al 12-lea jucător, România are nevoie de acest lucru. Un lucru foarte frumos că toate galeriile vor face front comun la meciul cu Israel, iar acest lucru îi va ajuta pe jucătorii care vor fi teren.

Întâlnim o echipă foarte bună, dar depindem doar de noi și cred că la ora actuala Edi Iordănescu poate să găsească cel mai bun 11 și să facă față. România are nevoie de o calificare la Campionatul European și depindem doar de noi. Nu mai depindem de Elveția, nu depindem de nimeni. Plus că avem un moral bun după ce am luat punctul acela în Elveția”, a afirmat Nicoliță.

