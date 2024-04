Toate calculele în lupta încinsă pentru evitarea retrogradării: „Cred în el! Ne putem salva”

Cornel Șfaițer a fost invitat la dialog de Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe website în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, unde sunt invitați de marcă.

Politehnica Iași, șanse de salvare

Politehnica Iași întâlnește FC Voluntari, care , în etapa a 5-a a play-out-ului, chiar în „Copou“. Formația lui Șfaițer se află în lupta directă la retrogradare și are toate șansele să ajungă cel puțîn la baraj.

ADVERTISEMENT

„De foarte multe ori a fost mai greu să joci acasă în unele momente. E altă presiune în plus. Am bătut Rapid, am bătut U Cluj. Noi ne doream să luăm puncte cu echipele de sub noi. Eram în luptă directă.

Din păcate noi am bătut pe la Constanța. Am obținut de la echipe care sunt în play-off. Am bătut Sepsi 1-0, am bătut la Farul, Rapidul“, a spus Cornel Șfaițer în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Tony da Silva, salvatorul de la Iași?

Cornel Șfaițer a discutat și despre Tony da Silva, antrenorul formației moldovene, pe care l-a adus recent. Portughezul a fost instalat de Politehnica Iași în urmă cu câteva săptămâni și are misiunea salvării de la retrogradare.

„Cred în el și ne putem îndeplini obiectivul. Cu excepția primelor 30 de minute în meciul cu Craiova, echipa a arătat binișor. Ce abordare a avut Tony, am abordat curajos cu Dinamo, am avut ocazii.

ADVERTISEMENT

El așa a pregătit jocul, în primul rând să jucăm fotbal și să obținem rezultate. Din păcate, am obținut puțîn în cele două jocuri. Are nevoie și de șansă pentru că lucrează corespunzător. Am crezut în el din momentul în care l-am instalat la Iași“, a mai adăugat Cornel Șfaițer.

Istvan Kovacs, de la Barcelona la Iași

Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Poli Iași și FC Voluntari, . Centralul a fost criticat de catalani pentru maniera de arbitraj cel puțin suspectă, conform acestora.

ADVERTISEMENT

„E un joc foarte important, nu mai avem nevoie să îl prezentăm pe Istvan. L-am văzut și la ultimul joc la Barcelona. Cred că va fi o prestație pe măsură pentru noi. Avem nevoie la un joc de o asemenea importanță, cred că și CCA a știut importanța jocului.

Toate jocurile sunt importante, dar a făcut o derogare. Sper să ne facem jocul bun. Dacă vor avea aceeași abordare și determinare ca cu Dinamo, cred că Politehnică Iași poate să evite unul dintre cele două locuri direct retrogradabile.

Am luat în calcul barajul de foarte mult timp, dar vom vedea, avem 5 finale. Asta a fost mesajul meu în cabine la jucători miercuri, înainte de antrenament. În primul rând, asta le-am transmis, avem nevoie să fie mai uniți ca niciodată. Să dăm totul pentru a ne îndeplini obiectivul și să îi facem o bucurie și lui Mihai Luca“, a spus președintele lui Poli Iași, Cornel Șfaițer.

Toate calculele în lupta încinsă pentru evitarea retrogradării: „Cred în el! Ne putem salva”