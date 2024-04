PSG s-a calificat în semifinalele Champions League după ce a câştigat cu 4-1 duelul cu Barcelona din returul sferturilor de finală. Parizienii au revenit de la 0-1 la 4-1, “dubla” lui Mbappe consfinţind calificarea.

Istvan Kovacs, protagonist în Barcelona – PSG 1-4

Arbitrajul lui Isvan Kovacs din această confruntare a fost aspru criticat. , iar apoi stilul de arbitraj al românului l-a scos din minţi pe Xavi Hernandez.

Antrenorul catalanilor a şutat în panourile publicitare de la marginea terenului şi a fost eliminat de Istvan Kovacs pentru proteste, în minutul 56 al meciului. Atunci scorul a fost 2-1.

, acordat corect, graţie căruia au trecut în avantaj pe cele două manşe. Apoi, în final, Mbappe a stabilit scorul de 4-1, care a securizat calificarea parizienilor.

Xavi l-a desființat pe Istvan Kovacs, după prestația din Barcelona – PSG: „I-am spus că a fost un dezastru”

La finalul confruntării, Xavi l-a desfiinţat pe Istvan Kovacs şi a spus că Barcelona a pierdut calificarea din cauza manierei de arbitraj a românului, pe care l-a catalogat “un dezastru”:

“Sunt foarte nervos pentru că acea fază a decis calificarea. 11 contra 11 am fost foarte bine organizaţi. Apoi, acea fază a schimbat complet totul. Este foarte mult să dai cartonaş roşu la acea fază.

Este un alt meci din acel moment. Am ezistat să schimbăm, dar nu contează cât de mult timp vorbim, eliminarea a marcat totul. Am avut golul de 2-2 în gheata lui Gundogan, iar Lewandowski putea face 2-0.

Am avut ocazii şi cu Rafinha. Este păcat că o muncă de un sezon este încheiată din cauza deciziilor de arbitraj. I-am spus arbitrului că a fost foarte rău, un dezastru.

A omorât acest duel. A schimbat totul. Nu îmi place să vorbesc despre arbitri, dar nu putem să tăcem. Barcelona va încerca din nou. Am avut un parcurs foarte bun în Champions League, remarcabil aş spune”, a declarat Xavi la final.

Luis Enrique: “Încerc să mă pun în pielea arbitrilor, să protestez puţin”

De cealaltă parte, Luis Enrique a evitat abil o reacţie despre arbitrajul lui Istvan Kovacs. Antrenorul a declarat că se pune şi în pielea arbitrilor şi încearcă să protesteze cât mai puţin posibil:

“Am început foarte bine şi ştiam că va fi un meci cu goluri multe. Ne-am pregătit pentru toate scenariile. Au marcat după o acţiune spectaculoasă a lui Lamine. Dar am văzut o echipă matură care îşi dorea să întoarcă scorul.

A venit eliminarea şi am început un meci diferit. Nu judec de obicei. Încerc să mă pun în pielea arbitrilor, să protestez puţin şi să le transmit jucătorilor să îşi controleze emoţiile. Azi am făcut un pas în plus spre maturizare.

O să jucăm împotriva celor de la Borussia Dortmund, care au fost cu noi în grupă. Când m-am întâlnit cu antrenorul lor i-am spus că ne vom vedea în semifinale”, a spus Luis Enrique la final.