Toni Petrea dă vina pe coronavirus după Poli Iași-FCSB 5-2. Tehnicianul roș-albaștrilor susține că staff-ulului tehnic i-a fost imposibil să pregătească ultimele partide, în contextul focarului de coronavirus.

Poli Iași a învins-o pe FCSB cu 5-2, iar roș-albaștrii au ratat șansa de a trece pe locul 2 în clasament și chiar au fost egalați la puncte de adversarii de astăzi.

Antrenorul FCSB consideră că problemele cu coronavirus sunt la baza dezastrului de la Iași și a oferit noutăți și cu privire la starea lui Florinel Coman.

Decimată de coronavirus în ultimele două săptămâni, echipa FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Europa League la mijlocul săptămânii, iar duminică seara a pierdut cu 2-5 pe terenul celor de la Poli Iași. Deși a început bine partida, deschizând scorul rapid prin Istrate, FCSB se vedea deja condusă în minutul 22 cu 3-1.

A fost 5-2 la final pentru ieșeni, iar antrenorul Toni Petrea consideră că focarul de coronavirus apărut la clubul său este principalul motiv pentru care echipa sa a arătat atât de rău. De asemenea, Petrea a explicat și motivele pentru care FCSB a efectuat patru schimbări în minutul 29 și a bifat-o și pe ultima, la pauză.

„Rezultatul a fost unul pe care trebuie să îl uităm cât mai rapid. La fel și evoluția noastră. Jocul a fost cumva explicabil, pentru că nu ne-am putut pregăti așa cum trebuie. Am înscris primii, dar apoi s-a văzut lipsa jocurilor pentru unii. Ritmul nostru nu a fost cel dorit, iar adversarii au profitat.

Este o perioadă dificlă mai ales pentru noi, pentru staff. Pentru jucători asta este, trebuie să se adapteze. Totul face parte din viața. Dar este greu să lucrezi cu jucători care sunt testați pozitivi, iar apoi să stai să regândești totul. Sper să își revină toți și să ne pregătim cum trebuie pentru meciurile viitoare.

Am încercat să găsim soluția cea mai bună pentru acest joc, în condițiile problemelor de efectiv. Așa am gândit la momentul respectiv, cu schimbările, am crezut că putem aduce ceva în plus în joc, dar nu am reușit”, a spus Petrea la Digisport.

Antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre evoluția tinerilor de la echipă în partidele recente, atunci când cei mai mulți dintre jucătorii de bază ai echipei sale nu au fost disponibili din cauza infectării cu coronavirus.

„M-a mulțumit evoluția tinerilor în meciurile anterioare, dar se vede lipsa lor de experiență. Am convingerea că, fiind lângă noi și pregătindu-se bine, lucrurile vor evolua și vor juca mai bine. Nu mă gândesc la meciul cu Dinamo, încă am în cap meciul din această seară. Sperăm să revină cât mai mulți jucători lângă noi și să ne putem urma planul de pregătire. Nu ne rămâne decât să ne pregătim bine, să strângem rândurile și să o luăm de la capăt”, a mai spus Petrea.

Toni Petrea confirmă FANATIK: „Florinel Coman va lipsi o perioadă lungă”

Florinel Coman s-a accidentat grav în meciul dintre Backa Topola și FCSB, câștigat de roș-albaștri la penalty-uri. Coman a fost scos de pe teren după o intrare foarte dură a unui jucător sârb, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că atacantul naționalei va lipsi de pe teren o perioadă îndelungată.

„Starea lui Florinel Coman nu este foarte bună, va lipsi o perioadă mai lungă de timp. Vom vedea cât va dura până se va reface”, a spus antrenorul Petrea după înfrângerea de la Poli Iași.

Nu doar accidentarea îi creează probleme lui Florinel Coman. Jucătorul pe care Gigi Becali ar vrea să îl vândă cu peste 15 milioane de euro a fost și depistat pozitiv cu coronavirus.