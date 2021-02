Toni Petrea, fericit după Dinamo – FCSB 0-1: „Golul lui Tănase a fost suficient!”

Toni Petrea a vorbit la finalul derby-ului dintre Dinamo și FCSB, 0-1, iar tehnicianul „roș-albaștrilor” este mulțumit de elevii săi și îi felicită pentru victorie, fiind fericit și de faptul că echipa sa își păstreză poziția de lideri ai campionatului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a comentat și dorința rivalilor de a-i supune pe jucătorii lui la un control antidoping, dar acesta spune că nu vor fi probleme și nu se va întâmpla nimic ieșit din comun la un astfel de test.

Petrea a vorbit și despre debutul lui Ante Vukusic, debut anunțat în exclusivitate de FANATIK, atacantul croat care a debutat chiar în duelul cu Dinamo, intrând în minutul 75 al partidei și care a fost foarte aproape de a marca în minutul 85, atunci când mingea trimisă de el a lovit bara porții lui Alexandru Eșanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, fericit după Dinamo – FCSB, 0-1

Toni Petrea a fost fericit la finalul derby-ului dintre Dinamo și FCSB, iar tehnicianul „roș-albaștrilor” își felicită elevii, însă îi aduce și cu picioarele pe pământ, pentru că după doar 4 zile (7 februarie), Coman și compania vor da peste Academica Clinceni, una dintre surprizele plăcute ale campionatului.

„Un meci disputat, un meci destul de bun, pe un teren destul de greu. Cred că am avut mai multă inițiativă, mai multe ocazii de a marca. Golul lui Tănase a fost suficient pentru a lua cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Am avut și după situații de a marca, nu am avut o circulație bună a mingii din cauza terenului. Ne-am făcut meciul mai greu pentru că am intrat într-o luptă la mijlocul terenului și nu trebuia”, a spus Toni Petrea la finalul meciului.

„Cu siguranță și Coman va înscrie și se va descătușa!”

„Cu siguranță și Coman va înscrie și se va descătușa. Nu știu dacă va juca titular Vukusic, nu cred. Mă bucură debutul lui, putea să și marcheze. E un câștig pentru echipă și ne va ajuta pe viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ne gândim la meciul cu Academica Clinceni. Cel cu Dinamo de peste o săptămână va fi greu cam ca cel de azi, dar mă gândesc la cel de etapa următoare.

Nu am făcut schimbare la pauză, pentru că nu am dorit să stric ceva și așa am simțit că e cel mai bine. Jucătorii sunt profesioniști, răspund bine la cerințele mele, totul e în regulă”, a mai spus Toni Petrea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo, 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Florin Tănase în minutul 8 al partidei. Din minutul 79, Dinamo a rămas în zece, Steliano Filip fiind eliminat după ce Sebastian Colțescu i-a arătat al doilea cartonaș galben.