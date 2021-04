Toni Petrea, mulțumit de elevii săi după Academica Clinceni – FCSB 0-2: „Trebuie să ne gândim doar la victorie!”

Toni Petrea a vorbit la finalul partidei câștigate de FCSB în fața Academicii Clinceni, scor 2-0, fiind mulțumit de prestația elevilor săi.

Tehnicianul FCSB-ului și-a felicitat jucătorii, inclusiv pe Florin Tănase, căpitanul „roș-albaștrilor” marcând ambele goluri ale confruntării.

Toni Petrea a vorbit și despre indisponibilitățile din lot, dar este încrezător în privința următoarelor meciuri pe care FCSB le are de disputat în play-off.

Toni Petrea, mulțumit de elevii săi după Academica Clinceni – FCSB 0-2

Toni Petrea a vorbit la finalul partidei dintre Clinceni și FCSB, iar tehnicianul „roș-albaștrilor” s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, pe care i-a felicitat pentru victorie:

„O victorie foarte importantă pentru noi. E important să ne menținem pe prima poziție, mai ales că CFR a reușit să învingă, deși nu aș exclude-o nici pe Craiova din lupta la titlu.

Am intrat mult mai motivați și concentrați la joc. Am jucat mult mai repede decât o facem în mod obișnuit și am făcut un meci bun, din punctul meu de vedere”.

Motivul pentru care Iulian Cristea și Ovidiu Perianu au fost schimbați

Toni Petrea a continuat și a explicat motivul pentru care l-a înlocuit pe Ovidiu Perianu înainte de finalul primei reprize, dar și pe Iulian Cristea la pauza meciului.

„Am probleme la fiecare accidentare pe care am suferit-o în acest campionat. Echipa ajunge să joace și el să marcheze, aportul colegilor lui e foarte important, iar el a făcut un meci foarte bun.

Ne speriasem puțin în momentul accidentării lui, și-a revenit bine, a revenit repede și văd că a intrat foarte bine”, a continuat antrenorul FCSB-ului.

„Iulian a jucat mai multe meciuri și am zis să-l las pe Denis în teren. Pe Perianu l-am schimbat, pentru că mi se părea că nu suntem atât de agresivi la mijlocul terenului, cum mi-aș dori eu.

Trebuie să ne gândim numai la victorie. Nu avem polițe de plătit, Sepsi e o echipă bună, o echipă agresivă, pe care nu am reușit să o învingem în două partide, sper să vină momentul nostru să câștigăm. Trebuie să fim mai agresivi la meciul cu Sepsi, cred că asta e singura soluție.

Eu mai am contract până în vară, mă interesează ce pot să fac până la final, iar după vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus Toni Petrea.