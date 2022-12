Toni Petrea, nemulțumit după Chindia – FCSB 0-2: „Numai fotbal nu a fost! Meritam mai mult”

Toni Petrea a pierdut împotriva fostului său colaborator, Mihai Pintilii, însă fostul antrenor al FCSB e de părere că scorul e nedrept.

Toni Petrea acuză arbitrajul: „Nu știu dacă meritam penalty. A fost fault în careu și apoi golul lui Omrani”

Antrenorul Chindiei Târgoviște : „Ce poate fi spus după un asemenea joc de luptă, numai de fotbal nu a fost pe acest teren. Noi am încercat să pasăm în condițiile în care terenul nu permitea acest lucru.

Am primit un gol din penalty, am încercat să împingem jocul către poarta adversă. Cred că meritam mai mult de la acest joc”, a explicat Toni Petrea.

Petrea a evitat să acuze în mod direct arbitrajul: „Nu știu dacă meritam penalty, nu vreau să vorbesc despre arbitraj. A fost un fault în careu și apoi golul lui Omrani. Nu le putem nega valoarea jucătorilor de la FCSB. Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei. S-au luptat de la egal la egal. Din păcate nu am reușit să obținem ceva, deși am fi meritat”.

Toni Petrea vrea puncte în meciul cu U Craiova: „Jucătorii au demonstrat că au atitudine și se pot bate cu orice adversar”

a fost mulțumit de mentalitatea jucătorilor săi: „Le-am zis băieților să nu se gândească împotriva cui jucăm. Trebuie să ne vedem de treaba noastră și să încercăm să câștigăm. Faptul că am întâlnit echipe din partea superioară a clasamentului trebuia să ne ambiționeze.

Jucătorii au demonstrat că au atitudine și se pot bate cu orice adversar. Anumite momente de joc și experiența unor jucători și-au spus cuvântul”, a mai spus Petrea.

Chindia Târgoviște e pe locul 11 în SuperLiga, la egalitate cu FC Botoșani, iar târgoviștenii au nevoie de victorie împotriva oltenilor, aflați într-o degringoladă totală: „Mai avem un meci, cu Universitatea Craiova, altă echipă cu pretenții. Au și ei problemele lor, dar au un lot valoros, au jucători foarte buni. Vom pregăti cât de bine putem această partidă și poate venim cu puncte”.

Toni Petrea știe care e marele atuu al FCSB în derby-ul cu CFR Cluj: „Are o echipă mai tehnică”

Toni Petrea e de părere că FCSB are un avantaj important în derby-ul cu CFR Cluj: „Nu pot să fac o comparație între FCSB și CFR Cluj. Azi, niciuna dintre echipe nu a putut pune în practică ce a făcut la antrenamente. Cred că FCSB are o echipă mai tehnică, dar nu știm ce condiții vor fi.

Eu văd o partidă echilibrată. Sunt două echipe valoroase. Nu mă interesează cine va câștiga. Mă interesează echipa mea. Le mulțumesc suporterilor. I-am respectat întotdeauna și le mulțumesc”, a concluzionat antrenorul Chindiei Târgoviște.