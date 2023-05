Toni Petrea, nervos după Chindia – Petrolul 1-2: „Situația noastră se înrăutățește!”

Antrenorul Chindiei a fost enervat și de starea gazonului, ambele venind după ce mingea a avut o traiectorie ciudată după ce a atins gazonul, în timp ce echipa sa a avut și un gol anulat după verificarea VAR.

Toni Petrea, nervos după Chindia – Petrolul

Toni Petrea a fost nervos după înfrângerea suferită de , însă mai speră că echipa se poate salva de la retrogradare: „Am mai trăit filmul ăsta și la meciul cu Hermannstadt!

Am controlat partida aceasta, dar nu înțeleg de ce nu reușim să ținem de rezultat, am avut și neșansă, însă am avut momente, în care nu ne-am regăsit pe teren.

Dacă înaintea meciului ăsta eram la mâna noastră, acum suntem și la mâna rezultatelor adversarilor noștri, noi avem două meciuri foarte grele”.

„Nu am avut luciditate, nici maturitate!”

„Ne-am văzut egalați și cu al doilea gol primit după. Situația noastră se înrăutățește, acum suntem și la mâna rezultatelor adversarilor noștri, asta este.

Mai avem doar două meciuri, trebuie să fim pregătiți și să le câștigăm. Am avut un gol anulat, nici nu știu pe ce motiv, pentru ofsaid probabil”, a .

„Popa i-a driblat pe toți, a avut o acțiune superbă, normal că mă supără, nu mai contează oricum… rezultatul e cel care rămâne. Am văzut că a sărit mingea, nu știu, n-am revăzut.

Problema e că nu am avut lucriditate, nici maturitate, nu vreau să acuz pe nimeni la primirea golurilor. A fost o întâmplare perioada aia bună, n-am explicații, poate aveți dumneavoastră.

Suntem aceeași jucători, avem un lot destul de subțire, nu vreau să spun cum am preluat echipa. N-avem unde să jucăm, astea sunt condițiile, jucăm aici. Lucrurile astea nu mă interesează momentan, am alte lucruri pe cap.

Pot să spun că astăzi am avut senzația că cei de la Petrolul au jucat pe teren propriu, dar nu contează. Noi am avut momentele noastre de naivitate, care ne-au costat mult.

La fotbal e presiune mereu, în vârful clasamentului e o presiune cum și în josul clasamentului e altă presiune. La antrenamente nu îi simt pe jucători că au această presiune”, a mai spus antrenorul Chindiei.