Gol de cascadorii râsului în Chindia Târgoviște – Petrolul Ploiești! Mingea l-a lovit în față pe Căbuz și a intrat în poartă. Video

În minutul 50, Ismael Diomande a trimis un șut de la distanță, care nu anunța un mare pericol pentru Cătălin Căbuz, însă mingea a sărit mai mult decât se aștepta portarul Chindiei, lovindu-l în față, după care a intrat în poartă, spre surprinderea tuturor.

Gol de cascadorii râsului în Chindia Târgoviște – Petrolul Ploiești

a fost protagonistul unui gol de cascadorii râsului, după ce mingea șutată de Ismael Diomande l-a lovit în față și a intrat în poartă, atingând înainte și bara.

A fost primul gol reușit de Ismael Diomande în SuperLiga 1, mijlocașul ivorian fiind introdus în a doua repriză de lui Ștefan Purtic, care primise un cartonaș galben în prima repriză.

La 8 minute distanță de la egalare, Daniel Popa a reușit să înscrie și să o readucă pe Chindia Târgoviște în avantaj, însă reușita sa a fost anulată, după ce Marian Barbu a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului.

Toni Petrea, mesaj clar pentru fotbaliștii săi

clar pentru fotbaliștii săi înaintea meciului cu Petrolul Ploiești, tehnicianul transmițându-le că trebuie să facă față presiunii, altfel nu pot continua să joace fotbal profesionist:

„Am încercat să păstrez o atmosferă bună, fără să facem calcule, socoteli. E fotbal, e sport, trebuie să ne comportăm ca atare. Cine nu rezistă presiunii, nu are ce căuta în fenomen. Trebuie să ne revenim.

Ne-am îndepărtat un pic de plutonul fruntaș. Cred că orice echipă din play-out crede că se va salva. În meciul trecut am deschis scorul, nu am ținut de rezultat și am pierdut”.

„Suporterii au fost alături de noi, le mulțumesc că au stat în ploaie și au încurajat echipa. Trebuie să fim mai pragmatici. Suntem într-un moment deloc bun, dar trebuie să refac jucătorii din punct de vedere fizic și mental.

Suferim că înscriem puțin. Am încercat cu doi, trei atacanți, dar nu am reușit. Ne îngreunăm situația. Nu avem altceva de făcut decât să strângem rândurile.”, a mai spus Toni Petrea.