Toni Petrea, supărat după Chindia-Sepsi 2-2: „Lipsă de maturitate, neatenție, lipsă de concentare”

Chindia Târgoviște a ratat șansa să se apropie de locurile de play-off, după ce .

Toni Petrea, după Chindia Târgoviște – Sepsi Sfântu Gheorghe 2-2: „Dacă băteam azi, poate șansele la play-off erau altele”

Antrenorul Chindiei Târgoviște a fost extrem de supărat la finalul partidei cu Sepsi: „Lipsă de maturitate, neatenție, lipsă de concentare, le-am zis și înainte de meci să fim concentrați. Am primit și al doilea gol tot din fază fixă, s-a jucat pe contre, victoria putea fi a oricărei echipe. La ultima fază a fost ceva acolo, dar a fost și în fault în atac înainte de acele două cornere.

Bine că am luat un punct cu o echipă bună, știam că pune presiune pe adversar, dar suntem supărați am avut 2-0 și puteam să pierdem acest joc. La pauză le-a zis să nu vină peste noi cu centrări, mingi în careu, știam că au jucători buni la duelurile aeriene. Am avut ceva probleme timp de câteva minute, după aceea am mai schimbat, lucrurile s-au mai reglat.

Dacă băteam azi, poate șansele la play-off erau altele, așa sunt alte echipe îndreptățite să spere, e greu. Suntem realiști, vrem să ne păstrăm cel puțin poziția pe care o avem momentan”, a declarat Toni Petrea după meci, la .

Cătălin Căbuz, nemulțumit cu un singur punct cu Sepsi: „Am luat două goluri prostești”

Cătălin Căbuz a reușit un meci excelent în fața lui Sepsi și și-a salvat echipa în mai multe rânduri, așa că se bucură și pentru acest punct: „Eu zic că este un rezultat bun. Am jucat o echipă pe care e greu să o domine și își crează foarte multe faze de poartă. La cum s-a desfășurat jocul, eu cred că e un punct important pentru noi”.

Portarul a explicat ce s-a întâmplat în repriza a doua: „Au ieșit cu un moral mai bun de la cabine, au pus presiune pe noi și s-a terminat egal. Am luat gol pe o neatenție. Trebuie să eliminăm cât mai mult din greșeli. Noi încercăm să luăm fiecare meci în parte și să scoatem maxim”.

Chindia e pe locul zece în SuperLiga cu 29 de puncte, la cinci distanță de Sepsi, iar târgoviștenii visează în continuare la play-off: „Dacă ne ajută și Dumnzeu, putem să ajungem și în play-off. Obiectivul e salvarea de la retrogradare și sperăm să avem un final de an mai liniștit”, a declarat Căbuz, portarul Chindiei Târgoviște.

Marco Dulca: „Am dominat și cred că sunt două puncte pierdute pentru noi”

Marco Dulca e mai nemulțumit de rezultatul partidei: „Un meci deschis, în prima repriză am dominat și cred că sunt două puncte pierdute pentru noi. Am încercat să apărăm acel 2-0 și am luat două goluri prostești. Trebuie să mai lucrăm la acest aspect și îmi pare rău că am luat doar un punct”.

l-a felicitat și el pe Căbuz însă subliniază că echipa sa merita victoria: „El își face treaba cât mai bine și are intervenții care salvează echipa. Se putea termina 3-2 sau 4-2 foarte bine pentru o echipă, dar noi am avut 2-0 și trebuia să câștigăm”.

Dulca nu se exclude nici calificarea în play-off:„Cât timp matematic sunt șanse, noi luptăm. Obiectivul nostru e altul. O luăm pas cu pas și dacă o să ajungem în play-off va fi un bonus mare pentru noi și pentru club. Această echipă are potențial, suntem jucători tineri care ne dorim foarte mult și putem să ajungem cu Toni Petrea mult mai departe”, a spus jucătorul, la .