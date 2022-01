Cinefilii așteaptă probabil cu sufletul la gură anul 2022.

Se vor lansa o mulțime de producții spectaculoase.

Printre acestea se numără un nou film din seria Batman , cu Robert Pattinson în rol principal, Avatar 2, Top Gun Maverick sau Thor: Love and Thunder.

Top 10 filme pe care trebuie să le vezi în 2022. Când apar The Batman și Avatar 2

Ultimii doi ani au fost printre cei mai grei pentru cinematografie. Din cauza pandemiei de coronavirus au fost amânate mai multe filme. Așa că, anul 2022 se anunță unul destul de bogat.

Poate unul dintre cele mai producții este Fanii au văzut deja câteva imagini și așteaptă cu sufletul la gură să-l vadă pe Robert Pattinson în rolul cavalerului negru. Acțiunea urmărește primii ani ai eroului în Gotham City. Lansarea va avea loc în cinematografe pe data de 4 martie 2022.

O altă producție care se anunță spectaculoasă este Avatar 2. Având în vedere că primul film a avut cele mai mari încasări pe plan mondial din toate timpurile, se așteaptă ca și continuarea acestuia să fie un adevărat succes. Echipa de producție a avut nevoie de aproximativ 12 ani pentru a termina această a doua parte. Avatar 2 va fi lansat pe data de 16 decembrie 2022.

Tom Cruise revine în atenția fanilor cu o nouă peliculă Top Gun. Continuarea acestui film a fost amânată ani de-a rândul, așa că toți sunt curioși să vadă aventurile prin care va trece Maverick. Lansarea în cinematografe este programată pentru data de 27 mai 2022.

Cei de la Marvel Studios lansează al patrulea film din seria Thor. Este continuarea filmului Thor: Ragnarok și al 29-lea film Marvel Cinematic Universe. Noul film cu super eroi se anunță unul spectaculos. Din distribuție fac parte Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale sau Taika Waititi. Prodicția se va lansa pe 8 iunie 2022.

au și ei parte de o surpriză. Scream 5 apare pe micile ecrane luna viitoare. Eroii din film încearcă de această dată să-și dea seama cum sunt legate noile crime din Woodsboro de cele care au avut loc în urmă cu 25 de ani. Din distribuție fac parte Courtney Cox, David Arquette sau Neve Campbell.

O altă producție foarte interesantă se anunță și Aqua Man and The Lost Kingdom. Primul film a fost lansat în anul 2018 și s-a bucurat de un adevărat succes printre fanii genului. Atunci, cinefilii au descoperit povestea eroului cu origini în două lumi. Deocamdată nu se știe exact care este acțiunea din Aqua Man and The Lost Kingdom, dar pelicula se bucură de o distribuție de excepție. Nicole Kidman, Jason Momoa, sau Yahya Abdul-Mateen II. Fanii mai au însă de așteptat, pentru că lansarea are loc pe 16 decembrie 2022.

Un alt film care se va lansa în anul 2022 și care stârnește interesul multora este Jurassic World Dominion. Acțiunea are loc la patru ani după cea din Jurassic World: Fall Kingdom. În acest moment, dinozauri modificați genetic ajung să fie licitați în întreaga lume. Filmul se va lansa în Statele Unite pe data de 10 iunie 2022.

Marvel va lansa un alt film cu super eroi. Este vorba despre Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Premiera va avea loc pe 6 mai 2022.

În luna ianuarie, Netflix lansează o nouă producție care se așteaptă să fie un adevărat succes. Munich: The Edge of War. Este bazat pe bestsellerul internațional al lui Robert Harris. Acțiunea se desfășoară în toamna lui 1938, când Europa e în prag de război.

Un alt film care este așteptat de cinefili este Salem’s Lot. O ecranizare a romanului omonim al lui Stephen King. Acesta se lansează în cinematografe pe 9 septembrie 2022.