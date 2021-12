Care este cel mai bun serial al ultimilor 20 de ani? Rezultat surprinzător! Pe ce loc este Urzeala Tronurilor

Conform BBC Culture, rezultatul clasamentului este o listă în care nu mai puțin de 92 din cele 100 de seriale sunt în limba engleză, fiind luate în calcul 460 de producții diferite care au fost votate de 206 experți TV, fie că vorbim de critici, jurnaliști sau personalități din industria filmului.

Care este cel mai bun serial al secolului?

, cel mai bun serial al acestui secol este o producție HBO, The Wire, serialul care are ca subiect un cartel al crimelor din Baltimore.

Filmat în majoritate în Baltimore, serialul este centrat pe viața din cartelurile drogurilor, cu personajele obișnuite pentru acest subiect: dealeri, polițiști și politicienii corupți. Începându-și activitatea ca un dealer mărunt de droguri, personajul principal – interpretat de Wood Harris – a comis o fărădelege, snopind în bătaie un criminal.

ADVERTISEMENT

Serialul, care are în distribuție actori celebri precum Idris Elba, Dominic West, Amy Ryan sau Aidan Gillen a fost filmat între 2002 și 2008.

Pe locul al doilea în topul BBC este serialul Mad Man, o producție americană care urmărește viața bărbaților și a femeilor din lumea publicității din anii 1960 din New York. Producția a fost filmată timp de opt ani, între 2007 și 2015.

ADVERTISEMENT

Locul al treilea este ocupat de Breaking Bad, o producție din Statele Unite care a avut un succes uriaș și în România. În centrul acțiunii se află Walter White (Bryan Crenston), un profesor de chimie din Albuquerque, New Mexico. Problemele sale financiar0 și de sănătate îl fac să se implice în traficul de metamfetamină. Astfel ajunge să fie implicat în tranzacțiile și jocurile periculoase din lumea traficanților de droguri. Situația se complică și mai mult când poliția începe să investigheze cazul lui, sub conducerea lui Hank, propriul său cumnat.

Urzeala Tronurilor, în afara podiumului serialelor

Urzeala Tronurilor, probabil cea mai urmărită producție TV din ultimii ani, cu un succes uriaș în rândul telespectatorilor, nu a reușit să ”prindă” podiumul clasamentului celor mai bune seriale din acest secol, fiind situat, în top, abia pe locul cinci.

ADVERTISEMENT

Filmat între 2011 și 2019, Urzeala Tronurilor are opt sezoane și a transformat actorii din producție în celebrități ai lumii filmului. Inspirat de romanul Cântece de Gheață și Foc al lui George R. R. Martin, serialul transformat în superproducție de HBO a stabilit noi recorduri de audiență în rândul telespectatorilor.

Urzeala Tronurilor este și unul dintre cele mai premiate seriale din istoria televiziunii, fiind nominalizat la Globurile de Aur, Emmy și la premiile Bafta an de an.

ADVERTISEMENT

Topul celor mai bune seriale ale secolului XXI

Conform BBC, topul celor mai bune 100 de ale acestui secol este următorul:

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (UK) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

20.The Thick of It (2005-2012)

21.Curb Your Enthusiasm (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31.True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003-2019)

33.The Good Wife (2009-2016)

34.The Bridge (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015)

37. Band of Brothers (2001)

38.The Handmaid’s Tale (2017-)

39.The Office (US) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt’s Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. Money Heist (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey’s Anatomy (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62. The Good Place (2016-2020)

62. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul’s Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Enlightened (2011-2013)

72. Gilmore Girls (2000-2007)

73. Planet Earth (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Denmark) (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84. Normal People (2020)

85. Narcos (2015-2017)

86. How I Met Your Mother (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

90. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Show Me a Hero (2015)

93.Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catastrophe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100. The Queen’s Gambit (2020)