Top vedete abandonate de părinți la vârste fragede! “Am vrut să mă sinucid / Am simțit furie, umilință”

Au cariere înfloritoare, le vezi râzând la tv sau în paginile revistelor, dar ascund mari drame. Mai multe vedete autohnote au crescut fără părinți, iar lipsa figurii paterne sau materne a lăsat urme adânci în sufletul lor. FANATIK.RO îți prezintă vedetele a căror viață a fost marcată semnificativ de absența părinților biologici.

Cristina Ich, abandonată de tată la 2 ani

Vedeta a mărturisit, recent, că tată biologic a părăsit-o la 2 ani, iar locul lui a fost ocupată de al doilea soț al mamei sale.

“Eram mică atunci când a plecat tatăl meu, aveam doi ani, nu-mi aduc prea multe aminte despre el. Practic, nici nu-l cunosc. Nu simt nevoia. L-am căutat acum câțiva ani, am plecat în străinătate pentru el. Dar m-am răzgândit chiar înainte de a ne vedea. Nu eram pregătită. Nu am mai vrut dintr-odată să ne mai întâlnim. Așa am simțit. L-am iertat într-o zi, dar am renunțat să-l mai caut. Tatăl meu vitreg a umplut totul golul. El nu m-a căutat niciodată, deși știe că sunt cunoscută”, a spus Cristina Ich, recent, în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Cântăreața Oana Radu, crescută de mamă și de bunici

Oana Radu a dezvăluit că a trăit practic fără tată întreaga viață, motiv pentru care nu i-a simțit lipsa. Nu poate uita însă momentul în care și-a întâlnit tatăl prima dată, pentru că a rămas cu un gust amar.

“De la trei săptămâni trăiesc fără tată. Mama mea m-a crescut singură, împreună cu bunicii mei. Mama mea şi-a dedicat întreaga viaţă, ea m-a dus la repetiţii, la festivaluri. Nu şi-a mai luat o haină de nu ştiu câţi ani, pentru că totul era pentru mine. Este modelul meu în viaţă, o apreciez foarte mult. Este crunt! Nu am simţit lipsa tatălui la propriu, pentru că nu m-am obişnuit cu el, nu am crescut cu el. Nu şi-a manifestat niciodată interesul faţă de mine. A venit o dată în vizită la mine, avea o pungă cu pixuri, mi le-a arătat pe toate şi nu mi-a dat niciunul. Niciodată nu m-a ajutat. Aveam 5 ani de zile şi-l sunam să-mi dea carioci şi colegii lui râdeau de mine”, spunea Oana Radu, despre tatăl său.

Nadine, abandonată la orfelinat

Nadine a rămas fără ambii părinți, de la o vârstă fragedă, după ce tatăl ei s-a întors în țara natală, iar mama și-a pierdut viața în urma unei întreruperi de sarcină. Ajunsă în grija bunicii, Nadine a fost dusă la casa de copii, pe când avea 6 ani.

“Tatăl meu era african şi mama româncă. Pe vremea lui Ceauşescu nu se puteau căsători, era un fel de concubinaj al comunismului. El a plecat în ţara lui, iar ea a rămas cu noi, doi copii negri şi fratele meu alb. Mama a murit tot din cauza sistemului, la un chiuretaj. Bunica a luat decizia de a ne duce la casa de copii. Pe fiecare ne-a dus în altă casă de copii din cauza vârstei. Cel mai traumatizant a fost în prima zi, când mi-au luat hainele de pe mine şi mi-au dat hainele căminului. Am simţit o cumplită umilinţă, furie, nesiguranţă. (…) Nimănui nu-i păsa dacă sunt bine sau nu, dacă mi-am făcut lecțiile sau nu, dacă am mâncat, dacă mi-e frică.”, mărturisea Nadine, despre copilăria trăită la casa de copii.

Oana Lis, orfană de mamă, traumatizată de tată

Soția lui Viorel Lis a avut o copilărie marcată de agresivitatea tatălui și de pierderea mamei. Oana Lis a fost crescută de bunică, a avut chiar tentative de sinucidere în adolescență, iar întregul parcurs al vieții i-a fost afectat de experiențele traumatizante trăite. Reconstrucția ei a durat ani de zile, iar la maturitate a decis să urmeze cursurile Facultății de Psihologie.

“La 14 ani am vrut să mă omor, am vrut să plec la mănăstire, am vrut să fac multe lucruri. Am încercat să nu mă mai gândesc. Când văd un tată cu copilul lui de mână, îmi aduc aminte. Nu pot să uit…Nu înţeleg de ce a trebuit să mă nasc în familia asta?! Era exact ca în filmele de groază. O bătea pe mama, îl bătea pe fratele meu. Odată a bătut-o pe mama cu o bâtă de baseball. Pe mine mă dădea cu capul de masă, de podea… Toată viaţa mi-a vorbit urât. Toată viaţa m-a înnebunit. Tatăl meu îi bătea pe părinţii lui, pe fraţii lui. Mama mea a avut la RMN semne de la loviturile lui. Este un psihopat”, spunea Oana Lis, în urmă cu ceva timp, într-o emisiune tv.

Cătălin Bordea, abandonat de tată într-un autobuz

Cătălin Bordea, abandonat de tată într-un autobuz

Își câștigă pâinea făcând glume, însă viața lui Cătăli Bordea nu a fost o comedie. Actorul Cătălin Bordea ascunde o adevărată dramă: a fost crecsut de bunici, după ce tatăl său l-a abandonat într-un autobuz, iar mama sa a ales să-și trăiască viața și să se căsătorească de 5 ori, fără să se gândească la creșterea sau educația lui.

“Mama mea avea 16 ani. Tata nici n-a vrut să audă de mine, a dorit ca mama să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta. M-au crescut împreună până la 2 ani, când tata a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate îşi regăseşte instinctele paterne. N-a fost aşa. El m-a urcat în autobuz, repet, aveam 2 ani, şi a coborât. Norocul meu a fost că s-a urcat bunica mea la una dintre staţii şi m-a găsit. Altfel, cine ştie unde ajungeam.”, mărturisea Cătălin Bordea, despre părinții săi.

Stephan Pelger, adoptat de la un an

Stephan Pelger, adoptat de la un an

În cazul creatorului de modă Stephan Pelger destinul a fost mai blând. A fost adoptat de la vârsta de un an, nu știe detalii despre familia biologică și nici nu și-a dorit să afle. Motivul? Armonia și iubirea pe care le-a primit din partea părinților adoptivi l-au făcut să nu-și dorească să-și cunoască părinții biologici.

“Sunt înfiat de la un an. Nu pot să zic că țin minte foarte multe, dar cred că am tras loz în plic din punctul acesta de vedere, pentru că am ajuns într-o familie care este nu frumoasă, este absolut armonioasă, iubitoare! Educația pe care am primit-o, posibilitățile pe care mi le-au oferit… nu cred că aș fi nimerit mai bine în niciun loc pe această lume. Nu mi-am căutat părinții biologici niciodată. N-am vrut să știu nimic. Ea este mama mea, el este tatal meu! Nu există altceva”, spunea Stephan Pelger despre părinții săi adoptivi,