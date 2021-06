Topul celor mai buni concurenți de la Survivor România 2021. Surpriză mare pe prima poziție

Clasamentul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România a suferit schimbări importante, după ultima săptămână din cadrul emisiunii.

Clasament Survivor România. Cine sunt cei mai buni concurenți

Pe primul loc a revenit Zanni, care este, în mod oficial, cel care a obținut cele mai bune rezultate în cadrul competiției, așa că a obținut poziția de lider în .

Acesta este cel care a obținut cele mai bune scoruri în top, în ceea ce privește echipa Faimoșilor. Pentru Războinici, cea care are cele mai bune rezultate este .

Tot printre cei mai buni se află și Marius Crăciun de la Războinici, precum și Andrei Dascălu. Din echipa Faimoșilor, în topul celor mai eficienți concurenți sunt Elena Marin și Sebastian Chitoșcă.

Iată cum arată clasamentul:

Maria Chițu(Războinici) 148 meciuri, 93 victorii, 55 înfrângeri, 62,8% eficacitate

Zanni(Faimoși) 215 meciuri, 124 victorii, 91 înfrângeri, 57,7% eficacitate

Marius Crăciun(Războinici) 178 meciuri, 98 victorii, 80 înfrângeri, 55,1% eficacitate

Elena Marin(Faimoși) 183 meciuri, 99 victorii, 84 înfrângeri, 54,1% eficacitate

Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 162 meciuri, 86 victorii, 76 înfrângeri, 53,1% eficacitate

Andrei Dascălu(Războinici) 206 meciuri, 103 victorii, 103 înfrângeri, 50% eficacitate

Albert Oprea(Războinici) 200 meciuri, 89 victorii, 111 înfrângeri, 44,5% eficacitate

Cine a fost ultimul eliminat de la Survivor România

Cel care a părăsit competiția în ultima ediție a emisiunii este Ștefan Ciuculescu. Acesta a declarat că se aștepta la acest rezultat, astfel că nu a fost surprins când a primit cele mai puține voturi.

Totodată, el a mai declarat că nu regretă decizia de a veni în Republica Dominicană și că o să țină legătură cu cei șapte oameni alături de care a trecut și prin bune, dar și prin rele.

„Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte….

Este o vorbă: „ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în La Vegas”, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor”, a spus concurentul, înainte de a pleca.

Mai mult, Ștefan Ciuculescu a declarat că dorește să mențină o relație de prietenie cu cei șapte din echipa sa.

„Toți cei șapte îmi vor rămâne în continuare prieteni. Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs”, a mai spus concurentul.