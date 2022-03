Tora Vasilescu, aniversare în pat! “Toată lumea dorește să trăiască până la adânci bătrâneți, dar nu prea ne place bătrânețea”

Tora Vasilescu a împlinit 71 de ani pe data de 22 martie, dar și-a petrecut ziua de naștere în pat. Îndrăgita actriță s-a procopsit cu o răceală în orașul de la poalele Muntelui Tâmpa, unde a participat recent, la un Cinemaraton, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea prozatorului Marin Preda.

Actrița Tora Vasilescu a ajuns la pat, chiar de ziua ei

Îngrijorată, Tora Vasilescu s-a testat pentru a se asigura că nu are COVID-19. iar acum are o viroză și se tratează cu pastile și cu remedii naturiste.

”Sunt în pat, răcită. Am făcut un test, nu este COVID-19. Am avut în 2020 și, atunci, aveam în casă un set cu tot ce știam că mi-ar putea fi de folos. Și acum iau medicamente pentru răceală, dar mă tratez și cu naturiste.

Am fost la Brașov, la un Cinemaraton, organizat la Facultatea de Silvicultură. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda, iar eu am jucat în două filme, realizate după operele sale. La una dintre vizionări am zis să nu mai iau haina pe mine și am simțit că mi-e frig, dar nu m-am mai ridicat să o iau. Am zis să nu deranjez oamenii.

Chiar mă miram că tinerii se ridicau, fără pic de jenă, să vorbească la telefon. Ce rușine ne era nouă… Uneori, chiar suportam durerea sau problemele fiziologice, numai să nu deranjăm.”, a declarat actrița Tora Vasilescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

A stat la același hotel unde s-a cazat în tinerețe

La Brașov, actrița Tora Vasilescu a stat la același hotel din centru, în care a fost cazată și în tinerețe, când a filmat prima peliculă cinematografică.

”M-am simțit așa de bine la Brașov, că trebuia să o plătesc într-un fel. Am stat la hotel, în centru, la ARO. A fost foarte bine. M-am simțit extraordinar, am fost foarte mulțumită. Am fost și la piscină. Mi-am cumpărat și un costum de baie la jumătate de preț, de la un magazin din zonă.

La același hotel am stat și în 1975, când am filmat pentru primul film, ‘Cursa’, dar pe atunci era cu totul altfel. Eram studentă în anul lll și ce grozav mi se parea mie, că stau la ARO.

Profesoara mea m-a lăsat cu greu să vin la aceste filmări. A acceptat să lipsesc, numai dacă mergeam trei sau patru zile pe săptămână, pentru patru ore la actorie. Mă sculam la ora 5 dimineața și mă întorceam la ora 8 seara. Câtă energie și ambiție am avut!”, ne-a povestit actrița.

Tora Vasilescu ar fi vrut să fie medic: “Actoria a fost ca o chemare”

Întrebată dacă ar face același lucru, în cazul în care ar putea să o ia de la capăt, actrița spune că nu s-ar da în lături să-și urmeze, din nou, visurile dacă s-ar bucura de aceeași energie și sănătate.

”Aș face același lucru dacă aș avea aceeași energie și sănătate. Dar, pe de altă parte, bine era să fac medicina… Actoria a fost pentru mine ca o chemare. Pentru mine era clar de la cinci ani, când am urcat pe scenă și lumea mă striga, ‘artista noastră’. Acesta a fost drumul meu.”, ne-a mărturisit Tora Vasilescu.

“Creierul nu îmbătrânește, dar atenția noastră, da”

De ceva timp, actrița citește cărți despre yoga și despre cum poți să te vindeci singur. Tora Vasilescu își dorește să-și poată alina singură, durerile de care suferă, cum ar fi cele de la genunchi.

”De abia acum am trecut pe anumite lecturi pe care, dacă le citeam mai devreme, era mai bine să-mi pot controla acțiunile, cu ajutorul minții. Sigur că și în trecut aveam informații despre yoghini sau despre rusoaica aceea care muta obiectele cu mintea. Nu spun că vreau să ajung să mut munții din loc, ci să intru în armonie, să pot controla durerile.

Toată lumea dorește să trăiască până la adânci bătrâneți, dar nu prea ne place bătrânețea. Creierul nu îmbătrânește, dar atenția noastră, da. Eu încerc să mă eliberez de ego, de tot ce înseamnă mândrie. Un tânăr o să râdă, dar eu, datorită lecturilor, am vibrat cu informațiile lor. Uneori, când mă doare genunchiul, îmi spun așa: ‘Am să suport această durere, închinând-o surorii mele, care are o problemă la coloană. Iar durerea se disipează și uneori, trece.’ ”, mai spune aceasta.

Tora Vasilescu își antrenează mintea pentru vindecare

Actrița a făcut antrenamente neuronale (un program pentru reprogramarea creierului și vindecarea problemelor-n.r.), pentru a-și vindeca anumite probleme, cu ajutorul minții. Mai mult, Tora Vasilescu l-a descoperit și pe Jody Spensa, care după ce a suferit un accident.

”Jody Spensa spune ‘Tu ești placebo!’. Asta spune tot. El s-a vindecat cu ajutorul minții, după un accident. Energia merge acolo unde este atenția ta! E vorba de creierașul nostru. Dar. mai întâi, trebuie să crezi și apoi să încerci. Pentru că și în celebra Biblie se spune ‘Credința ta te-a vindecat’”, încheie Tora Vasilescu.

Actrița a copilărit la Tulcea

Tora Vasilescu s-a născut la Constanța pe 22 martie 1951. A copilărit la Tulcea. A picat examenul de admitere la Teatru de două ori, dar, după ce s-a prezentat la un casting la Satu Mare, a fost selectată și a jucat, timp de un an, cinci roluri principale, alături de actori profesioniști.

În anul următor a intrat la facultate și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București în 1976. A jucat pe scenele teatrelor Evreiesc și Bulandra din București.

Câteva roluri în teatru: Dana Păunescu – “Notă zero la purtare” de Octavian Sava și Virgil Stoenescu, Feada – “Roșii trandafirii numai pentru mine” de Sean O’Casey, Gaby – “Ultima ora” de Mihail Sebastian, Felicita – “Bădăranii” de Carlo Goldoni, Giannina – “O întâmplare cu haz” de Carlo Goldoni, Melania – “Mobilă și durere” de Theodor Mazilu, Tinca – “Casă evantai” de Marin Sorescu, Femeia – “Tacâmuri de pui” de Spiro Gyorgy, Doamna – “Roberto Zucco” de Bernard-Marie Koltes.

Primul ei film a fost ”Cursa”

Primul film în care a jucat Tora Vasilescu a fost, în 1975, “Cursa”, în regia lui Mircea Daneliuc. Au urmat de la “Gloria nu cânta”, “Avaria”, “Casă dintre câmpuri”, “Croazieră”, “Învingătorul”, “Glissando”, “Să mori rănit din dragoste de viață”, “Cuibul de viespi”, “Liliacul înfloreste a două oară”, “Șobolanii roșii”, până la “Cel mai iubit dintre pamânteni”, în 1992, “Și totul era nimic…”, în 2006.

Tora Vasilescu nu are copii

De asemenea, actrița a jucat în telenovele românești precum “Regina”, “State de România”, “Numai iubirea”, “Daria, iubirea mea” sau “Păcatele Evei”.

A fost căsătorită cu regizorul și scenaristul Mircea Daneliuc. Acum este la a două căsătorie și nu are copii.

A primit de-a lungul anilor mai multe premii, printre care de trei ori Premiul pentru Interpretare UCIN, Premiu pentru rolul din “Imposibilă iubire” la Aceno D’Oro, premiul pentru “Cel mai bun rol secundar feminin” în “Şobolanii roşii”.