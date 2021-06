Tot ce nu s-a spus despre căsătoria Alexandrei Stan! Cine este soțul vedetei și care e noul nume al artistei. Exclusiv

”Emanuel a spus primul „te iubesc! și a fost un moment care m-a detensionat. Un moment pe care îl așteptam și în urma căruia am răsuflat ușurată, în sfârșit, pentru că și eu voiam să zic asta. A fost magic!”, a spus Alexandra Stan pentru , revista care a anunțat căsătoria vedetei.

ADVERTISEMENT

Cine este soțul Alexandrei Stan?

s-a cununat civil cu alesul inimii sale pe 7 mai 2021, la Primăria Constanța, locul de baștină ale vedetei, după ce înregistrarea declarațiilor de căsătorie s-a făcut la Primăria Câmpulung, pe 14 aprilie, acolo unde are domiciliul soțul cântăreței.

Emanuel Petre Necatu, soțul Alexandrei Stan, are 35 de ani și, conform informațiilor noastre, este pasionat de artele ezoterice, deși numele lui apare și în arhivele Federației Române de Kempo, el reușind, în 2013, să ocupe locul al treilea la un campionat național.

ADVERTISEMENT

“Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti!”, este Psalmul 22 care îi servește drept motto în viață lui Emanuel Petre Necatu, soțul Alexandrei Stan.

Soțul Alexandrei Stan face bani din terapii alternative

Pasionat de artele misterioase ale Orientului, Emanuel Petre Necatu, soțul Alexandrei Stan, reușește să facă bani serioși din cursurile pe care le susține, și online, celor care vor să învețe calea Tao.

ADVERTISEMENT

”Acesta este un curs, online, de aproximativ 2 ore, în care vă voi prezenta concepțiile, tehnicile și metodele descoperite și aplicate de către taoisti, de mai bine de 3000 de ani, de a folosi corect energia sexuală și de a se vindeca cu ajutorul acesteia. Vom descoperi împreună în acest curs schemă energetică a ființei umane, principiile energetice după care noi funcționăm, tehnici pentru amplificarea energiei sexuale și vitale, metode de folosire corectă a energiei sexuale, dar și cum să o folosim pentru a ne vindecă, pentru a ne oferi mai multă plăcere și pentru ne schimbă viață în bine. Cursul se adresează atât femeilor cât și bărbaților și va fi transmis online, interactiv, cu ajutorul aplicației Zoom. Va aștept să explorăm împreună și o altă față a sexualității, din punct de vedere energetic!”, anunțat, acum un an, Elmanuel Necatu, soțul Alexandrei Stan, pe conturile de socializare ale sale.

Cum a cucerit-o actualul soț pe Alexandra Stan

De altfel, povestea în interviul pentru revista Viva, după ce s-au cunoscut în urmă cu câteva luni, Emanuel Necatu s-a ocupat de partea de dezvoltare personală a artistei folosind, probabil, învățămintele taoiste.

ADVERTISEMENT

”Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală”, explică Alexandra Stan pentru sursa citată.

Mai mult decât atât, povestea Alexandra Stan care, acum, este în luna de miere alături de Emanuel Necatu în Italia, între ei a fost dragoste la prima vedere.

ADVERTISEMENT

”Este un om muncitor, credincios, serios și… foarte, foarte sexy”, a mai spus, pentru Viva, Alexandra Stan, în momentul în care și-a descris soțul.

Alexandra Stan, îndrăgostită după Survivor România 2021

Alexandra Stan a fost eliminată de la Survivor România 2021 la jumătatea lunii februarie a acestui an, problemele medicale întâmpinate acolo făcând imposibilă continuarea competiției pentru cântăreață.

ADVERTISEMENT

”Eu nu mai fac faţă. De mult timp am zis chestia asta şi oamenii nu mă cred. Am infecţie la degete, mi-am scrântit mâna de nu ştiu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu ştiu câte ori pe zi la toaletă şi m-a plouat azi-noapte. Dacă nu ar fi colegii mei să mă susţină, cred că aş intra în depresie”, declara Alexandra Stan înainte de a fi eliminată din cauza problemelor medicale de la Survivor România 2021.

Atunci, susțin sursele FANATIK, l-a și cunoscut pe Emanuel Necatu care s-a ocupat cum a putut el de bine de psihicul Alexandrei Stan, reușita fiind, așa cum se poate observa, una totală, cântăreața depășind cu succes depresia.