Totul pentru Neymar! Un fan brazilian îi lasă moștenire averea sa starului lui PSG

Fanul a explicat motivul pentru care a luat această decizie, spunând că nu are cui să îi lase moștenirea și declarând că se identifică mult cu Neymar, iar relația dintre starul brazilian și tatăl său îi aduce aminte de relația pe care a avut-o el cu tatăl său.

Un fan brazilian îi lasă moștenire toată averea sa lui Neymar

Un fan brazilian a șocat pe toată lumea când a decis să îi lase , deși nu l-a cunoscut niciodată în realitate pe starul campioanei Franței. Totuși, se simte legat de Neymar, despre care a spus că este asemănător lui.

ADVERTISEMENT

„Chiar dacă am aproape 31 de ani nu stau foarte bine cu sănătatea și am văzut că nu am pe nimeni căruia să îi las lucrurile mele în cazul în care dispar.

Îmi place Neymar, mă identific mult cu el. Și eu sufăr de defăimare, vin dintr-o superfamilie și relația pe care o are cu tatăl său îmi amintește de cea pe care eu o aveam cu al meu, care a murit.

ADVERTISEMENT

Însă, mai presus de orice, știu că nu caută avere, ceva ce e foarte rar astăzi. Aș detesta ca averea mea să ajungă pe mâna guvernului sau la rude cu care eu nu mă înțeleg”, a spus fanul pentru publicația Metropoles.

Neymar se gândește la întoarcerea în Brazilia

Deși încă mai are contract cu PSG și este ofertat de mai multe cluburi bogate din Arabia Saudită, că visează să se întoarcă în Brazilia și să joace din nou pentru Santos, clubul care l-a lansat în fotbalul mare.

ADVERTISEMENT

Starul brazilian a asistat la un meci al lui Santos cu Audax Italiano, scor 0-0, vorbind la finalul meciului despre dorința sa: „Am venit aici să susțin echipa și să primesc afecțiunea fanilor.

E clubul care mi-a dat totul, care mi-a deschis ușa. Dacă eu visez să revin, imaginați-vă fanii”. Neymar a jucat între 2008 și 2013 pentru Santos, până să fie adus în Europa de Barcelona.

ADVERTISEMENT

Alături de Santos, Neymar Jr. a câștigat: trei titluri consecutive (2010, 2011, 2012), o Cupă a Braziliei (2010), Copa Libertadores (2011) și Supercupa Sudamericană (2012).

ADVERTISEMENT