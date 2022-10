Trădare la Chefi la Cuțite! Ce a făcut un concurent de-al lui Sorin Bontea pentru Cătălin Scărlătescu

Emisiunea Chefi la Cuțite este o adevărată înfruntare a orgoliilor celor trei antrenori și jurați, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. De multe ori, cei trei fac deliciul publicului cu certurile lor, provocate pentru a-și securiza vreun concurent din echipă sau în timpul întrecerilor de gătit. Iar echipele formate par, apoi, de-a dreptul fanatice în ceea ce privește susținerea pentru calitățile chef-ului care îi coordonează. Doar că FANATIK a aflat de marea trădare din acest sezon: un concurent de la Bontea a ajuns în echipa lui Cătălin Scărlătescu, acolo unde s-a mutat cu totul.

Sorin Bontea, părăsit de un concurent pentru Cătălin Scărlătescu

Unul dintre cei mai buni concurenți din echipa argintie, cea a lui chef Sorin Bontea, a decis să facă o schimbare uriașă. Andrei Mihalcea, simpaticul concurent care a impresionat încă din preselecțiile .

FANATIK s-a întâlnit cu Andrei Mihalcea la un eveniment. Îmbrăcat la costum, simpaticul concurent îi întâmpina zâmbind pe oamenii care intrau în restaurantul deținut de Cătălin Scărlătescu. ”Nu erai la Bontea în echipă”, întrebau câte unii, privindu-l lung pe concurentul de la Chefi la Cuțite. ”Ba da, dar…”, răspundea el, invitându-i în restaurantul lui chef Scărlătescu.

Reporterii noștri au fost însă curioși să afle cum s-a petrecut ”marea trădare”. Cum de Andrei Mihalcea, un talentat concurent apreciat de Sorin Bontea a ajuns în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu. Iar tânărul de 32 de ani, în exclusivitate, ne-a explicat ce și cum s-a întâmplat.

”Filmările s-au terminat acum ceva vreme, au fost deja demult. Eram în echipa lui Sorin Bontea, corect. Dar i-a plăcut și lui Chef Scărlătescu de mine, mi-a făcut oferta să vin, aici, la el la restaurant. Normal că am acceptat”, ne-a spus Adrian Mihalcea.

Ce face Andrei Mihalcea pentru chef Cătălin Scărlătescu

În exclusivitate pentru FANATIK, Andrei Mihalcea a explicat și ce face în restaurantul lui chef Cătălin Scărlătescu. Și, cu umor, recunoaște că a ajuns să se priceapă la tot ce ține de bucătărie și satisfacerea clienților.

”Sunt manager, aici, în restaurantul lui chef Cătălin Scărlătescu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fac de toate. Normal, mă mai bag și în bucătărie, mai pun mâna să și prepar una alta. Dar sunt, când e nevoie și ospătar, și barman.

Azi (pe 26 octombrie, n. red.) am fost și barman, nu aveam oameni, am făcut cafea, limonadă și ce a mai fost nevoie. Când e cazul, mă bag și la curățenie, am învățat să spăl și pe jos. Asta e viața de manager (râde, n. red.), dar îmi place, nu am de ce să mă plâng”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Andrei Mihalcea.

Cine este Andrei Mihalcea?

Conform prezentării făcute în momentul în care a ajuns la preselecțiile Chefi la Cuțite, Andrei Mihalcea are 32 de ani și, până să ajungă în bucătăria emisiunii nu a mai profesat în domeniu. În schimb, a trecut, de-a lungul anilor, prin mai multe meserii, inclusiv cea de ospătar sau de consultant de turism.

Cu toate că nu avea experiență în bucătărie, la preselecții i-a impresionat pe cei trei chefi cu un preparat pretențios: Ouă l’arpege. ”Motivul pentru care am ales să vin cu nişte ouă la Chefi la cuţite este pentru că, din ce am înţeles, când vrei să devii ucenicul unui mare bucătar, în Franţa, primul lucru pe care te va pune să îl găteşti sunt ouăle. Dacă tu nu eşti în stare să găteşti ouă, nu ai cum să fii în stare să găteşti altceva (…).

Nu sunt bucătar, sunt pasionat de bucătărie. Nu este reţeta mea. Îmi place să gătesc aşa pe opulenţă, chiar dacă sunt un fan al marilor bucătari, nu am putut să vin cu o copie, am vrut să pun ceva de la mine”, spunea Andrei Mihalcea în momentul preselecțiilor de la Chefi la Cuțite.

Luat de – a primit prima tunică argintie – în ciuda faptului că Andrei Mihalcea spunea înainte că își dorea să ajungă în echipa lui Scărlătescu, tânărul din Brașov a impresionat, până acum, la Chefi la Cuțite, și în echipă, dar și la competițiile individuale.